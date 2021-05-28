MEB’den iş dünyasına mesleki eğitimde iş birliği çağrısı

BURSA (DÜNYA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitim alanında güçlü bir sektör kümelenmesine sahip olan Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle BOSİAD ile iş birliği kapsamına alınan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Özer’e ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Turgut, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan İğrek ile Özgür Şahin eşlik etti. Ziyareti değerlendiren MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bursa'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Bursa'da sektörlerle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. OSB içerisinde bulunan bu okulumuzu BOSİAD’ın destekleri ile güçlendirmeye çalışıyoruz. BOSİAD önemli yatırımlar yaparak bu okulumuzun altyapısını güçlendirmede çok önemli katkı sağladılar. Bunu bu ziyaretimde yerinde görmekten büyük mutluluk duydum. Birlikte bu okulumuzu çok daha güçlü hale getireceğiz. Mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda ayrıca mesleki eğitim merkezi programı açacağız. BOSİAD’ın desteği ile mesleki eğitim merkezi programlarındaki öğrenci sayılarını da artıracağız. Bu ziyaretimizde döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için yatırım yapacağımız alanları da tespit edebilme imkânı bulduk. Yeni yatırımları hızla yapıp okulumuzun üretim kapasitesini çok daha artıracağız.”

“Mesleki eğitime adanmışlığı gördük”

Ziyareti değerlendiren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Bakan Yardımcısı Özer’in alt yapı ve donanım konusunda gerekli tüm desteğin MEB tarafından sağlanacağını, kendilerinden işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda bu okulun güçlenmesi ve kapasitenin artırılmasına destek istediğini belirterek, “Biz bu ziyarette öncelikle ülkenin mesleki eğitime adanmışlığını gördük. Kaynak eksikliği yok ama önemli olan bilimi ve iş birliğini işin içine koyabilmek. Bakan Bey bize döner sermaye kapsamında okulun üretim kapasitesinin artması gerektiğini söyledi. Burada bir eksiklik var. Bursa OSB’deki bir meslek lisesinin daha iyi yerlerde olması ve Türkiye’ye örnek olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, yeni açılacak mesleki eğitim merkezi programlarına gelecek öğrencilerin OSB içerisindeki beceri eğitimi yapacakları işletmelerin belirlenmesi ve nitelikli beceri eğitiminin sağlanması konusunda da bizden destek istedi. Kısacası bizden istediği fikri hamilik ve süreçlerde destek, gerisini MEB’in çözeceğini kaydetti. Biz de bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.