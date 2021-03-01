MED, yatırım çıtasını yükseltti

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Ecza Deposu, (MED) İtalyancada ‘hayatım’ anlamına gelen Mie Vita markasıyla başladığı gıda takviyeleri üretiminde yatırım çıtasını yükseltti. Uzun yıllardır kamu hastanelerinin intravenöz, onkoloji ve diyabet ilaç tedarikçisi olan MED, kasım ayında girdiği gıda takviyeleri grubuna iki yeni ürün daha ekledi. Dört ürün çeşidini tüketiciye sunan MED, şimdi de katma değeri yüksek kuersetin ile kolajen katkılı iki yeni ürününü piyasaya sunmak için gün sayıyor.

Mie Vita’nın henüz dört aydır piyasada olmasına rağmen kaliteye önem veren bilinçli müşteri kitlesinin en çok tercih ettiği gıda takviyeleri arasına girdiğini belirten MED İhracat Müdürü Yasemin Taş, özellikle Çukurova ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde kayda değer satış oranlarına ulaştıklarını bildirdi. Gıda takviyesi ürünlerine ilk olarak Irak ile Azerbaycan’dan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Taş, “İki yeni ürünümüz için de siparişleri şimdiden aldık. Bunun yanında yeni ürünler için Ar-Ge çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bir bitki pigmenti olan kuersetin molekülerinden ve hayvansal kolajen moleküllerinden iki yeni gıda takviyesi geliştirdik ve seri üretimine başladık. Kısa süre içinde sevkiyat yapılacak” diye konuştu.

İhracat yapılan ülke 8’e çıkacak

Irak ile Azerbaycan’ın ardından altı yurtdışı pazara daha girmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yasemin Taş; Gürcistan, Kırgızistan ve Moldovya pazarında ruhsatlandırma çalışmalarının devam ettiğini, Özbekistan ile Kazakistan’da ise bürokratik onay işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Taş, yurtdışı planlarını şöyle anlattı: “Dubai pazarında ruhsatlandırma çalışmalarının sonuna geldik. Sevkiyatlar başlamak üzere. Piyasaya sunmak için gün sayıyoruz.”

Kuersetin etken maddeli yeni gıda takviyesi ürünle bağışıklığın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Taş, bu maddenin ayrıca iltihap ve alerji ile mücadeleye aktif katkı sağladığını, kişilerin egzersiz performansını yükselttiğini ortaya koyan araştırmalar bulunduğunu da ifade etti.

Yasemin Taş, “Kuersetin katkılı yeni ürünümüz alzheimer, kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve romatizmal hastalıklara karşı da destekleyici olabilir. Virginia Medical School ile Kanuni Sultan Süleyman Üniversitesi’nin koronavirüsle ilgili çalışmalarında da kuersetinin etkili olabildiğine dair sonuçlara ulaşıldı. Tüm bunları dikkate alıp hazırladığımız özel formül kombinasyonumuz ile toplumun sağlığını desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Mie Vita’nın ikinci yeni ürünü ise son dönemin hit ürünlerinden kolajen içerikli. Bu kombinasyonu hayvansal kolajen moleküllerinden geliştirdiklerini belirten Yasemin Taş, şöyle devam etti:“Gıda takviyesi sektöründe bu alandaki yüksek ihtiyacı gözeterek piyasadaki diğer benzer ürünlerden farklı bir formül kombinasyonunu oluşturduk. Ürünümüz, kullanan kişiye hem kolajen desteği vermeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Kolajenin cilt, saç ve tırnaklardaki olumlu etkilerini ortaya koyan birçok araştırma mevcut. Tip1 ve Tip3 hidrolize kolajen içeren ürünümüzün antioksidan içeriği de ürünü geliştirirken önemle üzerinde durduğumuz bir konuydu. Ürünü geliştirirken içeriğinin çok özel olmasının yanında kokusuna da özen gösterdik. Piyasadakilerden daha az rahatsızlık veren kokusu ile öne çıkan bir ürün geliştirdik.”

"Mental konsantrasyon için çalışmalarımız var"

Pandemi döneminde koronavirüsle mücadelede kullanılan ağır ilaçların vücutta bıraktığı hasarı onarmaya destek olmak ve toplumsal sağlığı artırmak hedefiyle Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Yasemin Taş, şöyle devam etti: “Ar-Ge birimimiz pandemi ile mücadelede kullanılan ilaçların olumsuz etkilediği organların sağlığına kavuşmasını destekleyecek, özellikle unutkanlık ve mental konsantrasyonu destekleyecek yeni gıda takviyesi ürünleri üzerinde çalışıyor. Özel formül kombinasyonlarına sahip yeni bir ürün üzerinde iyi bir noktaya geldik. Yakın bir tarihte o ürünümüzün de raflardaki yerini almasını hedefliyoruz.”