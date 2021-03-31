Medicana, hastanelerinin bulunduğu her ilde bir okul açacak

BURSA (DÜNYA) - Medicana Eğitim Grubu bünyesindeki MBA Okulları, İstanbul ve Ankara’daki eğitim kampüslerinin ardından Anadolu açılımını Bursa’dan başlattı. 2021 ve 2022’de hastanelerinin olduğu tüm illerde okul açmaya hazırlandıklarını belirten MBA Okulları Kurucu Temsilcisi Sezgin Sunay, bu kapsamda ilk kampusun 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Bursa’da öğrenci kabulüne başlayacağını söyledi. 14 bin 800 metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alana sahip okulda ana okulundan lise son sınıfa kadar 14 yıl kesintisiz eğitim uygulanacağını ifade eden Sunay, öğrencileri akademik hedeflerine ulaştırırken hayata da hazırlayan bütüncül ve global bir eğitim verdiklerini aktardı. 2018 yılında başladıkları eğitim yolculuğunu İstanbul’da iki, Ankara’da da bir kampüsle devam ettirdiklerini anlatan Sezgin Sunay, 2019 yılında Fenerbahçe Üniversitesi’ni de bünyelerine katarak eğitim alanında tamamlayıcı bir yapıya kavuştuklarını dile getirdi. Sunay, online eğitim ve dijitalleşme yatırımlarını kurum kültürü olarak benimseyerek altyapısını kurduklarını vurgulayarak, pandemi döneminde de eğitim hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini aktardı.

Eğitimin önemine işaret eden Medicana Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt da “Bizlerin yerini iyi yetişmiş olan çocuklarımız alacaktır. Onları iyi yetiştiremezsek, biz kaybederiz. Bu okulların hedefi de budur. Hastanelerimiz Bursa’da olduğu gibi tüm Türkiye’de çok başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Okullarımız da aynı şekilde başarılı olmak için yol almaktadır” dedi.

Düzenlenen tanıtım toplantısına MBA Okulları Kurucu Temsilcisi Sezgin Sunay’ın yanı sıra Medicana Bursa İcra Kurulu Başkanı Engin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doc. Dr. Remzi Karşı, Bursa Özlüce Kampus Müdürü Burhan Yazgan da katıldı.