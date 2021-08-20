Medlog Türkiye, Avrupa tren ağını Macaristan’a kadar genişletti

İZMİR - Medlog Lojistik , demiryolu taşımalarını Orta Avrupa içlerine kadar ilerletti. Kasım 2020’de Medlog Tekirdağ Tren İstasyonu’ndan Bulgaristan’a giden ilk ihracat yükünün ardından şimdi de Anadolu’dan gelen yükler Tekirdağ’da birleştirilip, ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra kesintisiz olarak Macaristan Szolnok’a demiryolu ile taşınacak.

Türkiye’de en fazla kombine taşımacılık yapan, Marmaray’dan ilk yurt içi yük treninin geçişi, ilk Avrupa ihracat yükü ve ilk demiryolu ile Avrupa’ya transit yük gönderimi gibi demiryollarında birçok ilki gerçekleştiren Medlog Lojistik; tren yüklerinin teslimini Avrupa içlerine doğru genişletti. MSC Gemi Acenteliği, Medlog Lojistik ve Everest Denizcilik’in organizasyonuyla 20 adet 40’ High Cube konteyner yükü 17 Ağustos Salı günü Tekirdağ’a yola çıktı. Tekirdağ Tren İstasyonu’nun Medlog Lojistik tarafından yapılan yatırım sonrasında aktif olarak kullanılmasıyla birlikte buradan çıkan yükler Macaristan’ın Szolnok şehrine 23 Ağustos Pazartesi günü aktarmasız olarak varacak. İlk ve son taşıması yine Medlog Lojistik tarafından yapılan organizasyonda yükler kapıdan kapıya olarak teslim edilmiş olacak.

Aynı taşıma yöntemi ile devam edecek yüklemelerde 20 tren ile 500’ün üzerinde konteyner sevkiyatı gerçekleştirilecek. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında tercih edilen ve “temassız ticaret” faaliyetlerine olanak sağlayan demiryolu yük taşımacılığının payı gözle görülür artış gösterdi. Çevreci, hızlı ve ekonomik avantajları da demiryollarının tercih edilmesinde etken oluyor.