MEGEM, Eskişehir Sanayisinin nitelikli işgücü kaynağı haline geldi

Türkiye’nin ilk merkezlerinden biri olan ve örnek alınan MEGEM, bugüne kadar bin 500’den fazla kişiyi eğiterek, meslek sahibi yaptı. Kurulduğu günden bu yana sanayiye başarıyla hizmet veren MEGEM’in mezun ettiği tüm kursiyerlerden yüzde 98’inin kurs bitiminde sanayide bir işe yerleştiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, Eskişehir sanayinin kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiklerini, yeni açılacak kurslarla daha fazla dalda eğitim vermeye devam edeceklerini belirtti.

Özkaya, “Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 2009 yılında kurulan MEGEM, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

MEGEM, büyüyen Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun yıllardır aralıksız hizmet veriyor” dedi. MEGEM’in herhangi bir alanda uzmanlığı ve mesleği olmayan kişilere eğitim verdiğini, bu kişileri sanayiye nitelikli iş gücü olarak kazandırdığını açıklayan Samet Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesleği olmayan gençlerimizi burada meslek ve iş sahibi yapıyoruz. Eskişehir’de bu alanda kurulan ilk ve en başarılı merkeziz.

Eskişehir’deki büyük sanayi kuruluşları MEGEM’de yetişen kursiyerlere öncelik veriyorlar. Bizim merkezimizden yetişen tüm kursiyerler, daha kurs bitmeden sanayi kuruluşları tarafından işe başlatılıyorlar. Bini aşkın insanı iş sahibi yaparken, sanayimizin ara eleman ihtiyacını kısa zamanda karşılayarak, çözüm odaklı bir yaklaşımla herkesin kazanmasını sağlıyoruz.”

MEGEM bünyesinde halen CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm CMM Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü ve Makine Bakım Operatörlüğü alanlarında eğitim verdiklerini aktaran Özkaya, “MEGEM olarak, 14 yıldır sanayicilerimizin hizmetindeyiz ve sanayimizin kanayan yarası olan kalifiye personel eksikliğine önemli ölçüde merhem olmaktayız.

14 yılda MEGEM olarak bin 500’e yakın gencimizi eğittik ve yüzde 98’ini sanayide iş yaşamına başlattık. Merkezimizde eğitim gören gençlerimizin kurs bitiminde çok iyi ücretlerle Eskişehir’in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor.

Her kurs döneminde MEGEM’e olan ilginin artarak sürmesi, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesidir” dedi. Bugün itibariyle de Cumhuriyetin 100. yılındaki ilk kurs dönemi olan 31. dönem kursiyerlerini mezun ettiklerini açıklayan Özkaya, “Bu kurs döneminde 108 gencimizi eğiterek, sanayimize kazandırdık.

Bu yılki planlamalarımız doğrultusunda 400’ün üzerinde işsiz ve mesleksiz kişiyi MEGEM’de eğiterek meslek sahibi yapıp, sanayimizde iş sahibi yapacağız. Sanayimizden gelen talepler ve planlamalarımız doğrultusunda yeni meslek dallarında da kurslar açmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.