Mehmet Akgün, MÜSİAD’da güven tazeledi

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Yönetim Kurulu ise Mustafa Semerci, Salih Atıcı, Engin Boyacı, Erdal Otçu, Burhan Armutçu, Osman Kabalay, Cemal Işık, Semih Selçuk Arkan, Muharrem Kılcı, Mustafa Kabukçu, Yunus Çiftçi, Ceren Göde, Ramazan Gönen ve Ahmet Ali Demiröz’den oluştu. Akgün, COVID-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren devletin aldığı tedbirleri yaygınlaştırmak için çalıştıklarını, üyelerden gelen talep ve önerileri hızlı bir şekilde ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi.



MÜSİAD Denizli Şubesi olarak Ar-Ge ve inovasyon kültürünü geliştirmek, gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerine imkan sağlamak için MÜSİAD Eğitim ve Bilim Merkezi’ni hayata geçirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirten Akgün, Genel Merkez tarafından projelendirilen Karavan Park Turizmi ve Akıllı Tarım Kentleri projelerini Denizli’de uygulamak istediklerini söyledi.