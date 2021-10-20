Meka Kablo’dan Merzifon OSB’ye 10 milyonluk yatırım

Müberra TAŞÇI



AMASYA - Meka Kablo, mevcut faaliyeti olan kablo gruplama üretiminin yanı sıra Türkiye’de ilk olan ‘Fırın İçi Teleskobik Ray’ projesine, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 milyon liralık yatırım yaptı. Meka Kablo’nun Sahibi Erdem Baykan, “Türkiye’de daha önce üretimi olmayan ve ciddi adetlerde ithalatı gerçekleştirilen Fırın İçi Teleskobik Ray projesini hayata geçirdik. Şu anda bu projeyle kablo gruplama kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu yatırıma paralel olarak ray projemizi de hayata geçirdik” dedi.

Projeyi KOSGEB’le birlikte yürüttü

Erdem Baykan, projeyi KOSGEB ile birlikte yürüttüklerini açıkladı. ‘Ürünümüzün imalatına başladık ve 45 bin setlikten oluşan ilk siparişlerimizi aldık’ diyen Baykan, şöyle devam etti: “İran, Rusya ve Özbekistan’da çeşitli firmaların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen firmalarında da ürünlerimiz test aşamasında. Almanya ve Çin’de şu anda bu ürünü üreten firmalar var. Türkiye’de olmayan bu ürünü ülkemize kazandırdık. Fırın İçi Teleskobik Ray için ciddi talepler var. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla ülkemizin ithalat için ödediği parayı Türkiye içinde tutmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye ihtiyacının yüzde 50’lik kısmını karşılayabilecek ekipman kapasitemiz bulunmakta.” Meka Kablo olarak, tam ve yarı otomatik makineler, kalite test ekipmanları ile otomasyon teknolojilerini kullanarak 2020 yılını 33 Milyon TL’lik ciro ile kapattıklarını belirten Baykan, “2021 yılında 45 Milyon TL ciro hedeflemiştik fakat şu anda bu rakamın çok üzerinde bir ciro görünüyor” diye konuştu.

180 kişiye istihdam sağlıyor

Merzifon’da 180 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Baykan, firmanın kuruluşundan şöyle bahsetti: “Meka Kablo’yu 2010 yılında 60 metrekare kapalı alanda Amasya’nın Merzifon ilçesinde ortağım Murat Parlak ile birlikte kurduk. Beyaz eşya, ankastre sektöründe uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyim ve bilgi birikimi ile yüksek teknoloji ve imalat konusunda uzman bir ekiple birleştirerek beyaz eşya, ankastre, küçük ev aletleri ve elektronik sektörünün her alanına hitap eden kablo grubu, yapmış olduğumuz yeni yatırım ile de teleskopik fırın ray imalatı yapmaya başladık. 2012 yılında Merzifon Organize Sanayi bünyesinde yer alarak, 300 metrekare alandaki üretimimizi 5 personel ve 8 makine ile sürdürdük. 2014 yılında Merzifon OSB bünyesindeki firmamızın üretim hacmini büyüterek kapalı alanı 1.400 metrekareye çıkardık, 2016 yılında ise yurt içi ve yurt dışı üretim kapasitemiz arttığı için kapalı alan hacmimizi 3 bin metrekareye ulaştırdık. 2021 yılındaki yatırım ile birlikte mevcut çalışma alanına 7 bin metrekare daha ilave ederek yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyoruz.”