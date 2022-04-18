“Mekansal planlama bölgemizi küresel değer zinciriyle bütünleştirecektir”

DÜNYA (BURSA) - Oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 21’incisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BTSO Mutfak Akademi’nin uygulama restoranı olan 1889 Bursa&Double F Restoran’da yapılan toplantıda, Bursa ile Balıkesir’de faaliyet gösteren 20 oda ve borsa bir araya geldi. Oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, çoklu krizlerin yaşandığı bir dönemde oda ve borsaların gerek sektörel sorunların çözüme kavuşturulmasında gerekse de yeni yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol üstlenerek takdiri fazlasıyla hak ettiklerini söyledi.

“Yüksek enflasyon hareket kabiliyetimizi sınırlandırıyor”

Küresel ticarette hammaddeye ulaşmanın ve ara malı temin etmenin önündeki engellerle tüm dünyada yüksek enflasyon rakamlarının yaşandığına işaret eden Ali Uğur, enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere yaşanan fiyat artışlarının sektörlerin hareket kabiliyetini de sınırladığını dile getirdi. Ortaya çıkan sorunlar karşısında iş dünyasına liderlik eden kuruluşların temel önceliklerine değinen Ali Uğur, elde edilen kazanımları korumak, üretimin ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak ve firmaların yeni ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmek olduğunu söyledi.

“Yeni koşullar fırsatları da beraberinde getiriyor”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, iş dünyasının önünde yeni koşullar ve krizin doğurduğu fırsatlarla dolu kritik bir eşik bulunduğunu ifade ederek, “Dünya ticaretinde değişen tedarik yapısı ve özellikle lojistik maliyetlerdeki artışlar, bulunduğumuz coğrafyaya çok daha büyük bir anlam yüklemiştir. Başta en büyük ticaret ortaklarımız arasında bulunan Avrupalı şirketler olmak üzere birçok firma, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneliyor. Ülkemizin stratejik konumu, güçlü lojistik altyapısı, maliyet avantajlı nitelikli iş gücü ve oluşan yatırım iklimi, uluslararası şirketlere uygun bir ortam sunuyor. Bu talebi karşılayacak olan en önemli üretim sahası ise bugüne kadar başardıklarıyla Türkiye ekonomisinin zenginlik sahası olan Marmara Havzası’dır. Marmara Havzası’nda yeni yatırım alanlarının oluşturulması bölgemizin küresel değer zinciriyle daha fazla bütünleşmesini sağlayacaktır. Artan ihracat performansı ve cari fazla ile Türkiye, yapısal sorunlarından da büyük ölçüde kurtulacaktır” dedi.

“Stok tutma eğilimi fiyatları tetikledi”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, küresel ekonominin iklim değişiklikleri, pandemi ve Rusya-Ukrayna gerginliğinin ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekti. Yaşanan gelişmelerin dünyada tarım ürünleri fiyatlarını yüzde 30 seviyesinde artırdığını kaydeden Özer Matlı, “Pandemi kaynaklı arz-talep değişimlerinin yanı sıra birçok coğrafyada aşırı yağışlar, kuraklık, don gibi hava olayları ürünleri etkiledi. Enerji maliyetindeki artış, biyoyakıt talebindeki büyüme, gübre fiyatlarındaki rekor seviyeler, işgücü sıkıntısı fiyatların son yılların en yüksek seviyelerine gelmesine neden oldu. Yükselen fiyatların artırdığı panik alımlar ve stok tutma eğilimi de fiyatları tetikledi. Bu durum nakliye fiyatlarındaki artışla, zaten stres altındaki tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı da oldukça artırdı. Bugüne kadar yaşadığımız krizlerden çok farklı olduğuna hep birlikte kanaat getirdiğimiz bu zorlu süreçte, sorunlarımızın çözümü için yapılması gereken düzenlemelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin önderliğinde takipçisi olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

315 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştı

Özer Matlı, konuşmasında Bursa Ticaret Borsası çatısı altında yaptıkları çalışmalara da değindi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) 2021 yılında 315 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştıklarını belirten Matlı, lisanslı depoculukta da şube sayısını 6’ya yükselttiklerini söyledi. Matlı, özverili çalışmaların sonucu olarak bu yıl sonunda geçen yıla oranla Ticaret Borsası’nın işlem hacminde yüzde 38`lik bir artış sağlayarak, 8 milyar liranın üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.