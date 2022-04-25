Mekansal planlama ekonomide Bursa’nın sıçrama tahtası olacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın merkezinde bulunduğu Marmara Havzası’nda yeni bir mekansal planlama yapılmasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat değerinin yeni bir eşiğe taşınmasını sağlayacağını söyledi. Bursa’nın ekonomik işlem hacmine sanayinin katkısının yüzde 46 seviyesinde olduğunun altını çizen Burkay, “Şehrimizin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi, binde 8’lik pay alıyor. Almanya’da sanayi alanlarının toplam yüzölçümüne oranı yüzde 4.44. Bu oran İtalya’da yüzde 2.15, OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2.5’tir. Bursa 16 milyar dolar ihracat yaptı. Aynı ihracat rakamını 2018’de yakaladık. Artık yeni bir eşikle karşı karşıyayız. Ama ihracatta eskisi gibi sıçrama yapmamız gerekiyor. Bursa, stratejik konumu ile 4 saatlik uçuş mesafesinde 1.6 milyarlık nüfusa hitap ederken, kent Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına karşılıyor” diye konuştu. Burkay, pandemi döneminde çip krizinden kaynaklı Bursa otomotiv sektöründe düşüş yaşandığına işaret etti.

“KOBİ’ler için planlı sanayi alanları gerekiyor”

Burkay, şehrin her iki yakasına uydu kentler, lojistik merkez, ticaret merkezi, yeni nesil teknoloji endüstri bölgeleri ve arıtma tesislerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa’daki 17 OSB’nin toplam büyüklüğünün 50 milyon metrekare olduğunu ifade eden Burkay, “17 OSB’de 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısı 130’u bulmuyor. Sanayi bölgesinde yatırım için yer var, diyenler oluyor. 3 bin metrekarelik yerlerde yatırım yapılması zor. Kent içindeki plansız sanayi alanlarında sıkışmış, büyümekte zorlanan KOBİ’ler için daha yeni ve modern planlı sanayi alanları oluşturulması gerekiyor. Bu noktada 2017 yılında KOBİ OSB projesi için talep topladık. 2 bin 556 üyemiz taşınmak istediğinin taahhüdünü verdi. Bursa’mız akıllı şehircilik modeli ve mekânsal planlamayla Türkiye’nin kalkınma hedeflerindeki liderlik rolünü daha da güçlendirebilecektir” dedi.

Yüksek Teknoloji Koleji Projesi

Bursa’daki 17 OSB’de 190 bin kişi çalıştığını, plansız sanayi bölgelerinde ise 230 bin kişinin çalıştığını söyleyen Burkay, “Bursa’nın nüfusu 3 milyon 170 bin. Tüm dünyada üreten kesim olarak 15-64 yaş arası tarif edilir. Bursa’da bu nüfus 2 milyon 170 bin. Bunların içinden Bursa’da çalışan sayısı ise 900 bin. Sanayi büyütüldüğü zaman dışarıdan göç alacak iddiaları var. 30 yıl önce bu mümkündü. Ama şu anda kırsaldan kente gelecek nüfus yok. 15-64 yaş arasının OECD ülkelerinde işgücüne katılım oranı yüzde 71.5. Almanya olmak istiyorsak, orada oran yüzde 80. 10 yılda Bursa’nın aldığı nüfus 150 bin. Bizim bu bölgelere iki yüksek teknoloji koleji kurma hedefimiz var. Bu projeler ile ekonomiye daha fazla kişiyi katmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en büyük GES projesi yapılacak”

Bursa’nın TEKNOSAB ile ölçek ekonomisine geçişe liderlik edeceğini belirten Başkan Burkay, bölgede şu anda 4 fabrikada üretimin yapıldığını, 27 fabrikada da inşaat çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonunda bölgenin yüzde 40’ının inşaata başlamış olacağını söyledi. TEKNOSAB’da 45 kişinin istihdam edileceğini, ancak hinterlandıyla bölgede 180 bin kişilik bir nüfusun bulunacağını aktaran İbrahim Burkay, uydu kentler ve lojistik merkezler gibi planlamaların bir an önce devreye alınması gerektiğinin altını çizdi. Burkay, otoyol, demiryolu ve liman bağlantıları, lojistik merkezleri, altyapısı ve arıtma tesisi ile TEKNOSAB’da ayrıca 1.200 MW’lık Türkiye’nin en büyük GES projesinin hayata geçeceğini duyurdu. Başkan Burkay, Bursa’da 2 serbest ticaret bölgesi kurulması için de projelerinin olduğunu, yurt dışından nitelikli alıcıları bu bölgeler üzerinden kente getirmeyi hedeflediklerini söyledi.