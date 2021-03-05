Mekap, güvenli üretim belgesi aldı

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Şirket, pandemi ile mücadele kapsamında fabrikalarında gerekli dönüşümleri gerçekleştirerek önlemler aldı. Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, bir incil ilkeleri “önlem hayat kurtarır” sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti. İskender, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurumların uyarıları doğrultusunda tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. Bugün de bu tedbirlerden taviz vermeden aynı kararlılıkla süreci yürütmeye devam ediyoruz.



Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen tüm koşulları yerine getirdik.”

Mekap, 1972 yılında poliüretan enjeksiyon sistemi ile ayakkabı üretimi yapan ilk firma ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk spor ayakkabı markası. Geçmişten gelen tecrübesiyle birlikte, 1996 yılında ürün gamına iş güvenlik ayakkabılarını ekleyerek sektöre adım attı. Üretiminde son teknolojileri kullanan Mekap, çalışma ortamında ihtiyaç duyulan güvenlik standartlarını gerekli test süreçlerini tamamlayarak ve ürünlerini sertifikalandırarak sağlıyor.