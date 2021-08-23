Mekpan Panel, teknolojik yatırımlarla sektörde büyüyor

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Mekpan Panel, çatı paneli, cephe paneli, soğuk oda paneli, aksesuarlar ve trapez sistemleri üretimiyle, yapı sektörüne çözümler sunuyor. Şirket, ikinci hat makine parkını da üretime dahil ederek, sektörde büyüyor. Mekpan Metal Panel San ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, yeni geliştirdikleri ürünler hakkında bilgiler verdi. Yeni dönemde teknolojik yatırımlara devam edeceklerini belirten Katırcı, “Konya 3.Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 44 bin metre kare alandaki tesislerimizde, 2011 yılından beri üretim gerçekleştiriyoruz. Pazardaki müşteri gereksinimlerini ve teknolojik yenilikleri de takip ederek, ikinci makine parkurumuzu üretime dâhil edip üretimimizi daha verimli bir hale getirdik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz bu yeni yatırımla birlikte kapalı alanımızı 8 bin metrekareden 26 bin metrekareye, yıllık üretim kapasitemizi de 2 milyon 800 bin metrekareden 6 milyon 900 bin metrekareye çıkardık” dedi.

Solar uyumlu panel

Son günlerde binaların çatı yüzeylerinin enerji üretimi açısından son derece önemli hale geldiğine dikkat çeken Katırcı, “Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak Mekpan Panel Ar-Ge tarafından sektörde bir ilk olarak tasarlanan Solar Uyumlu 4 Hadveli Kepli Çatı Paneli ile birlikte, çatı kaplaması sonrasında çatıyı delmeden solar panel montajı yapılabilme imkanı sağladık. Bu yeni ürünle birlikte yatırımcının çatısına yapacağı enerji yatırımı için mükemmel bir konstrüktif yapı ve su yalıtımı bir arada sağlanabilmektedir. Düşük eğimli çatı uygulamaları için 5 hadveli membranlı çatı paneli, nakliye ve montaj problemleri yaşanan 15 metreden uzun çatı uygulamaları için Overlap binili çatı paneli gibi ürünlerle hem yatırımcıya hem de uygulayıcılara etkin ve farklı çözümler getiriyoruz. Cephe kaplama sistemlerinde ise Post Panel, Siding Panel, Sinüs Panel, V Panel gibi yeni ürünlerimizle endüstriyel yapılarımıza estetik ve yüksek mukavemetli ürünler üretiyoruz” dedi.

Üretim ve pazarda değişim zamanı

Celalettin Hakan Katırcı, “Üretimde ve Pazarda Değişim Zamanı” anlayışıyla, yüzde 65 artışla günlük üretim kapasitelerini 18 bin metrekareye çıkardıklarını açıkladı. Katırcı, “20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Irak, Fas, gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Türkiye’de sektöründe yüzde 15 pazar payına sahip olan firmamızın ülke genelinde 35 bayisi bulunuyor.Bu yıl içinde ihracatımızı artırmakla birlikte bayi ağımızı da genişleteceğiz. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, ürettiğimiz ürünlerimizin kalitesini artırırken, yeni üretimler de düşünüyoruz” diye konuştu.