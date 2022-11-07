Menemen Belediyesi arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde mülkiyeti Menemen Belediyesi'ne ait 146 adet konut alanı nitelikli arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

İhaleler, Menemen Belediyesi Meclis Salonunda 22-24 ve 29 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihlerinde Belediye Encümeni tarafından yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden temin edilebilir.

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