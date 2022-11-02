Menemen Serbest Bölgesi, 15 bin kişiyi istihdam edecek

Duygu GÖKSU



İZMİR - Resmi Gazete’de30 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan karara göre Menemen’de Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi(İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parselin ‘Menemen Serbest Bölgesi’ olarak ilan edilmesi, özellikle Kuzey Ege sanayicisini sevindirdi.

İzmir Serbest Bölgesi ve Ege Serbest Bölgesi’nin bulunduğu İzmir’de Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin yapımçalışmaları sürerken, Menemen Serbest Bölge de İzmir’in 4’üncü serbest bölgesi olarak faaliyete geçecek. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, bu alanın İzmir Serbest Bölgesi sınırları içerisine alınacağını, bölgenin Menemen Serbest Bölgesi alanıyla birlikte 3 milyon metrekareye ulaşacağını söyledi.

Serbest bölge alanı olarak ilan edilen alanın, yapıldıktan sonra İZBAŞ alanları içerisine alınacağını dile getiren Eyüp Sevimli, “1 milyon 501 bin 130 metrekarelik parselle beraber bölgemiz 3 milyon metrekare olacak. Şu anda İZBAŞ içerisinde yatırım yapmış ancak büyümek isteyen ve büyüme alanı bulamayan firmalarımız vardı. TPI Kompozitfirması büyüme planlarını bu bölgede gerçekleştirecek. Büyümek isteyen başka firmalarımızın olmasının da yanı sıra, farklı sektörlerden de yatırım talepleri alıyoruz. Yeni yatırım planlarında öne çıkan enerji, ambalaj ve gıda sektörleri var. Yaklaşık 2 yıl içerisinde yatırım yapmak isteyen firmalar var. Yeni yatırımlar içerisinde yoğun istihdam sağlayacak yatırımlar da olacak” açıklamalarında bulundu.

“Kuzey Ege’deki işsizliği önemli ölçüde bitirecek”

Yeni serbest bölgenin ilk etapta yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacağını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, “Menemen’de Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel ‘Menemen Serbest Bölgesi’ olarak ilan edildi. Menemen Serbest Bölge, İzmir’in dördüncü serbest bölgesi olacak. Bu projemiz sadece Menemen, Bakırçay Bölgesi için değil, İzmir ve tüm ülkemiz için önemli bir kazançtır. Tüm beklentileri karşılayacak şekilde hızla hayata geçirilecek ve sağlayacağı ekonomik fayda ile Kuzey Ege’deki işsizliği önemli derecede bitirerek, ekonomik refahı yükseltecek” diye konuştu.

İzmir Serbest Bölgesi, Rusların radarında

Eyüp Sevimli, bu yıl itibariyle 84 firmada toplam 6 bin kişinin istihdam edildiği İzmir Serbest Bölgesi’nde yatırımcıya depolama hizmetlerinden altyapıya kadar önemli avantajlar sunulduğunu söyledi. Sevimli, bölgenin son zamanlarda Rusya’dan yatırımcı çektiğini belirtti.

İzmir Serbest Bölgesi büyütme çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve Kuzey Ege için önemli bir kalkınma atağı yaşandığını söyleyen Sevimli, İzmir Serbest Bölgesi’nde, bölgeye gelen yolun çift geliş gidiş çalışmalarının devam ettiğini, büyük hacimli ürünlerin taşınması için önemli bir çalışma olduğunu hatırlattı. Seyrek nüfusunun giderek arttığını ifade eden Sevimli, “İzmir Serbest Bölgesi, konumu itibariyle çok değerli. Limanlara yakın olmamız yatırımcıların ilgisini çekmek için büyük etken. Öte yandan, elektrik, su alt yapımız, arıtma tesisimiz sağlıklı çalışıyor. Arıtma tesisimizin kapasitesi, planlanan yatırımlar için oldukça uygun. Biyolojik atık su arıtma tesisimiz 2 bin metreküp kapasiteli, ayrıca düzenli atık depolama alanı ile birlikte, atıklı çalışan sektörler oldukça avantajlı bir bölge” diye konuştu.