Menengiç Kahvesi AB tescili yolunda

GAZİANTEP - 2015 yılında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Gaziantep, özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Menengiç Kahvesi’nin Avrupa Birliği’ne de tescili için başvuruda bulundu. Yabani fıstık ağacının meyvesi olan menengiçlerin toplanıp, yıkanıp kurutulmasının ardından, kavrularak çekilmesi ile elde edilen Menengiç Kahvesi, süt ile hazırlanarak sıcak tüketiliyor.