Menteşe'de hasat şenliği başladı

İZMİR - Menteşe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde yapılan hasat şenliği buğday dağıtım töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tarımı, üreticiyi, yerli tohumu desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını belirterek, Menteşe Belediyesi olarak bölgede yetişebilecek, tohumları dağıtarak üretilmesini sağladıklarını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin tohum bankasından ve ilçe belediyelerin ürettiği tohumlardan alarak, mahsullerin genlerine bakarak ürün yetiştirdiklerini söyleyen Gümüş, “Kafaca ve Ortaköy Mahallemizde üretim çalışmalarımız için seralar kurduk. Kafaca mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde pandemi döneminde yerli domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Şuan o ürünlerimizi de sergiliyoruz” dedi. Güney Ege Kalkınma Ajansından 400 bin liralık hibe desteği aldıklarını belirten Gümüş, “Yetiştirdiğimiz ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor, aşevimizde yemek yapımında kullanıyoruz. Yerel üretimi destekleyen bu çalışmalarımız sayesinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden jüri özel ödülü aldık. Bunun yanında Menteşe Belediyesi kurulduktan sonra belediyemize geçen arazileri kiraya vermek yerine, kendimiz ekip biçmeye başladık” diye konuştu. Tarımı, üreticiyi yerli tohumu desteklemek ve sizlerle ulaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Gümüş, “Büyükşehir Belediyemizin tohum bankasından 81 ile yerli tohumlar gidiyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bölgemizde yetişebilecek, tohumları dağıtıyor, üretilmesini sağlıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da mahsullerinden ulaştırıyoruz. Yerel tohumu desteklemeye, üretenin, üreticinin yanın olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gürün: Kooperatifleşme önemli

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de, geleceğin başat sorununun gıda olacağını belirterek, “Önümüzdeki yılların en büyük sorunu gıdanın eşit ve adil bir şekilde dağıtılmaması olacaktır. Bu anlamda tarım ve üretim ile ilgili yapılan işler çok değerli. Suyumuz çok değerli, vahşi sulamaya son vermeliyiz. Kooperatifleşme önemli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerle işbirliği içindeyiz. Kurulmalarına öncülük ediyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları ile madenciliği, turizmi, deniz ürünleri ile çok özel bir kent olan Muğla’mız tarım ve tarımsal üretim ile de bir yıldız gibi parlıyor” dedi. Karakılçık buğdayından üretilen ekmek ve bölgede yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı ikramının ardından Başkanlar 50 yerli üreticiye karakılçık buğdayı dağıttı.