Mentis Mühendislik, 15 yılda yatırım ve ihracatla büyüdü   

Saniye BULDUK

KONYA - Mentis Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Küçükyılmaz, “Firmamız 2007’den bu yana Medikal ve Endüstriyel sektörlere Oksijen ve Azot Jeneratörleri imal ediyor. Kurulduğumuz günden bu güne kadar dünyanın her kıtasında medikal ve endüstriyel sektörlere 200’dan fazla proje tamamladık. Geçtiğimiz yıl 50’ye yakın proje tamamladık ve bunlardan elde ettiğimiz ciro 10 milyon USD' nin üzerinde” dedi.

Yüzde 95’in üzerinde ihracata çalışıyoruz

Ağırlıklı olarak dış pazara üretim yaptıklarını dile getiren Küçükyılmaz, “Firmamız İç pazarda çok etkin değil maalesef. İç pazarın sadece yüzde 5’lik talep kısmını karşılayabiliyoruz. Firmamız Dünyanın 6 farklı kıtasında 20’den fazla distribütörle hizmet veriyor. Genelde bütün ürünlerimiz yurtdışına gidiyor diyebiliriz. Yıllık ciromuzun yüzde 95’i yapmış olduğumuz ihracattan” diye konuştu.

Kendi oksijeninizi üretin

COVİD-19 pandemi sürecinin özellikle dış talebi artırdığını dile getiren Küçükyılmaz, “2020 itibariyle medikal sektör covid19 pandemisinden çok etkilendi ve hızlandı diyebiliriz. Biz de yeni talepler için bir AR&GE merkezi oluşturduk. Yakın dönemde yeni nesil cihazlarımızı ihraç etmeye başlayacağız. 2021 yılında yeni AR&GE şirketimiz olan “Inventa İleri Malzeme Teknolojisi” şirketimizi kurduk.

2020 yılının getirdiği pandemi süreci ile medikal oksijen jeneratörlerimize olan talebin artışından dolayı bu talebi karşılamak için üretim bandımızı ve üretim alanımızı 2 katına çıkardık. Konya, Karatay Büsan Sanayi’de toplam 1000 metrekareden daha fazla üretim alanımız mevcut. 2 katına çıkan üretim kapasitemiz, 2020 yılında dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 200’den fazla sağlık tesisine medikal oksijen jeneratörü sağladı.

Yeni ürünlerle ilgili sorumuzu da cevaplayan Küçükyılmaz, “Yakın zamanda hemen tüm endüstriyel üretim tesislerinin ihtiyacı olan yeni bir ürünümüzü tanıtmayı planlıyoruz. Bununla birlikte aldığımız geri dönüşler, mevcut üretimimiz olan oksijen jeneratörünün, dünyanın en verimli çalışan oksijen jeneratörü olduğunu kanıtlamış oldu.” ifadelerini kullandı.

Firma olarak karşılaştıkları sorunları da aktaran Küçükyılmaz, “Firma olarak yaşadığımız en büyük problem pandemi sürecinde gelen yoğun talep. Bu talebi karşılamak için her ne kadar yeni yatırımlar yapıp üretim kapasitemizi artırsak da maalesef yeterli ve teknik donanımlı personel bulmakta zorluk çekiyoruz.” diye konuştu.

Etkin ve güvenilir çözümler sunuyoruz

AR-GE’ye büyük önem verdiklerini aktaran Küçükyılmaz, şunları söyledi: “Mentis Mühendislik, çeşitli üretim endüstrisindeki sofistike üretim süreçleri için proses teknolojisi, tesis bileşenleri ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmaktadır. Kararlı ve sürekli AR-GE çalışmalarımızla hedefimize ulaşmamızın yanı sıra, şu anda misyonumuzu genişleterek Makina ve Kimya alanında çok daha farklı operasyon ve proje uygulamaları yapmaktayız. 15 yılı aşkın tecrübemizle Oksijen jeneratörleri, Azot jeneratörleri, Hidrojen jeneratörleri ve Ozon jeneratörlerinin geliştiricisi ve üreticisiyiz. Mentis, "Etkin ve Güvenilir’’ çözümler sunarak global bir marka olmuştur diyebiliriz. Tasarımcı, imalatçı ve tedarikçi bir firma olarak, bu yılın ikinci yarısında global ölçekte 110’dan fazla medikal ve endüstriyel projeyi anahtar teslim olarak tamamlamış bulunmaktayız.”