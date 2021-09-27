Mentis, üretimin yüzde 90’ını ihraç ediyor

Saniye BULDUK

Konya’da medikal ve endüstriyel sektörlere oksijen ve azot jeneratörleri imalatı yapan Mentis Mühendislik, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Ar-Ge çalışmalarına önem veren firma, sektöründe lider kuruluşlar arasında yer alıyor. Çalışmalar hakkında Dünya Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Mentis Mühendislik CEO’su Tolga Küçükyılmaz, “Firmamız 2007’den bu yana Medikal ve Endüstriyel sektörlere Oksijen ve Azot Jeneratörleri imal ediyor. Kurulduğumuz günden bu güne kadar dünyanın her kıtasında medikal ve endüstriyel sektörlere 110’dan fazla proje tamamladık. Geçtiğimiz yıl 20’ye yakın proje tamamladık ve bunlardan elde ettiğimiz ciro 5 milyon TL’nin üzerinde” dedi.

“Ciromuzun yüzde 95’i ihracattan geliyor”

Ağırlıklı olarak dış pazara üretim yaptıklarını dile getiren Küçükyılmaz, “Firmamız İç pazarda çok etkin değil maalesef. İç pazarın sadece yüzde 10’luk talep kısmını karşılayabiliyoruz. Firmamız Dünyanın 6 farklı kıtasında 10’dan fazla distribütörle hizmet veriyor. Genelde bütün ürünlerimiz yurtdışına gidiyor diyebiliriz. Yıllık ciromuzun yüzde 95’i yapmış olduğumuz ihracattan” diye konuştu.

Pandemi sürecinin özellikle dış talebi artırdığını dile getiren Küçükyılmaz, “2020 itibariyle medikal sektörü pandemiden çok etkilendi ve hızlandı diyebiliriz. Biz de yeni talepler için bir AR&GE merkezi oluşturduk. Yakın dönemde yeni nesil cihazlarımızı ihraç etmeye başlayacağız. 2019 yılında yeni AR&GE şirketimiz olan “Inventa İleri Malzeme Teknolojisi” şirketimizi kurduk

2020 yılının getirdiği pandemi süreci ile medikal oksijen jeneratörlerimize olan talebin artışından dolayı bu talebi karşılamak için üretim bandımızı ve üretim alanımızı 2 katına çıkardık. Konya, Karatay Büsan Sanayi’de toplam 1000 metrekareden fazla üretim alanımız mevcut. 2 katına çıkan üretim kapasitemiz, 2020 yılında dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 200’den fazla sağlık tesisine medikal oksijen jeneratörü sağladı.

Tolga Küçükyılmaz, “Yakın zamanda hemen tüm sanayi tesislerinin ihtiyacı olan yeni bir ürünümüzü tanıtmayı planlıyoruz. Bununla birlikte mevcut üretimimiz olan oksijen jeneratörünün verimliliği konusunda oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Firma olarak karşılaştıkları sorunları da aktaran Küçükyılmaz, “Firma olarak yaşadığımız en büyük problem pandemi sürecinde gelen yoğun talep. Bu talebi karşılamak için her ne kadar yeni yatırımlar yapıp üretim kapasitemizi artırsak da maalesef yeterli ve teknik donanımlı personel bulmakta zorluk çekiyoruz.” diye konuştu.

Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini aktaran Tolga Küçükyılmaz, şunları söyledi: “Mentis Mühendislik, çeşitli üretim endüstrisindeki sofistike üretim süreçleri için proses teknolojisi, tesis bileşenleri ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmaktadır. Kararlı ve sürekli AR-GE çalışmalarımızla hedefimize ulaşmamızın yanı sıra, şu anda misyonumuzu genişleterek Makina ve Kimya alanında çok daha farklı operasyon ve proje uygulamaları yapmaktayız. 13 yılı aşkın tecrübemizle Oksijen jeneratörleri, Azot jeneratörleri, Hidrojen jeneratörleri ve Ozon jeneratörlerinin geliştiricisi ve üreticisiyiz. Mentis, etkin ve güvenilir çözümler sunarak global bir marka oldu. Tasarımcı, imalatçı ve tedarikçi bir firma olarak, bu yılın ilk yarısında global ölçekte 110’dan fazla medikal ve endüstriyel projeyi anahtar teslim olarak tamamlamış bulunmaktayız.”