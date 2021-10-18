Meram’da Türkiye’nin ikinci büyük tescilli binası taşınacak

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - Meram Belediyesi’nin yürüttüğü Anadolu’nun en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sahibiata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabının temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Projenin detaylarını DÜNYA’ya anlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, beş ayrı etaptan oluşan projede ilk temelin,Türkiye’nin Hasankeyf’ten sonra en büyük ikinci tescilli binasının taşınacağı etapta atılacağı söyledi. Kavuş, “Toplam163 bin metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm projemiz dahilinde yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda kazı, projelendirme ve inşaat çalışmalarına başladığımız Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalarımızı 5 ayrı etapta yürütüyoruz. Birinci etap 21 bin metrekare, ikinci etap 22 bin metrekare, üçüncü etap 30 bin metrekare, 4 etap 41 bin metrekare ve tescilli ada etabı alan beşinci etap ise 5 bin metrekareden oluşuyor” diye konuştu.

Dokuz tarihi yapı bir alanda toplanacak

Birinci etabın, Toplu Konut İdaresi ile Meram Belediyesi’nin ortak yürüttüğü 116 dükkan ve 182 işyeri inşaatı ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan bir projeden oluştuğunu anlatan Mustafa Kavuş, projeyi oluşturan beş ayrı etapla ilgili şu bilgileri verdi: “Birinci etabın yapım ihalesi gerçekleştirildi. Yer teslimi yapıldı. Temel için gün sayıyoruz. İkinci etapta Kurul’dan karar çıktı ve ticari alanların oluşturulması için önümüzdeki günlerde projesi hazırlanarak yapım ihalesine çıkılacak. Buranın da temelini en kısa sürede atmayı planlıyoruz. Üçüncü etapta titizlikle yürütülen kazı çalışmalarımız halen devam ediyor. İkinci ve üçüncü etaplarda yine ofisler, dükkanlar, sosyal ve yeşil alanlar bulunuyor. Dördüncü etap LarendeEtabı’nın da projeye dahil edilmesiyle bu bölge adeta bir açık hava müzesi görünümü alacak. Tarihi surların ortaya çıkması bölgeyi çok daha kıymetli bir hale getirecek projemize ve Konya’ya değer katacak. Park ve rekreasyon alanlarının yanısıra Sur kapısının yeniden inşası bölgeyi bambaşka bir çehreye dönüştürecek.”

Tescilli Ada Etabı diye isimlendirilen beşinci etabın çok özel bir bölge olacağına dikkat çeken Mustafa Kavuş, tarihi yapıların bu alana toplanacağını ve tescilli yapıların bu alana taşınacağını belirtti. Kavuş, bu alanla ilgili şunları söyledi: “Halihazırda bulunan 3 adet tarihi yapının yanına 6 adet tarihi yapının ve eserin taşınacağı Tescilli Ada etabımız ise Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işi. Hakimevi, Hakim Konukevi ve Zabıta Karakolu’ndan sonra diğer alanlardan taşınacak ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek bir birinden değerli 6 eserle birlikte toplam 9 eser tek bir adada toplanacak ve burada tarih adeta küllerinden yeniden doğacak. Bu ecdat mirası yapıların hemen yanı başında, modern ama tarihi dokuları yeniden canlandırdığımız sosyal alanların yükselmesiyle bu tarihi alan, kültür ve turizm açısından Konya’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek. Kafe, restoran ve otel gibi ticari ve sosyal alanlar olarak projelendirilen bu yapılar sayesinde akşam ve gündüz sürekli bir hareketliliğe kavuşacak.”

Kavuş sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, milletvekillerimiz ile Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu ve tüm kurumlarımızın destekleri, bizlerin gayretleriyle temelini attığımız Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm projesi, ecdada minnetimizin göstergesi, bugüne vurduğumuz mühür, geleceğe bıraktığımız değerli bir mirasımız olacak. Bizim Meram’a, Benim Şehrim Konya’ya hayırlı olsun.”

“Arkeolojik buluntular var iğne ile kuyu kazıyoruz”

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram ve Konya için heyecan ve gurur verici bu proje, şehircilik adına tarihi adımlardan biridir. Arkeolojik buluntulardan dolayı işin mutfak kısmı oldukça uzun sürdü. Sahada ve masada adeta iğne ile kuyu kazdık. Bizi her iğne darbesinde yeni bir engel karşıladı. Çıkan her tarihi eser bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan işlerimizin uzamasına neden oldu. Tarihe zarar vermemek adına çıplak eller ve küçük çapalarla kazılar yapıldı. Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve tarihe azami saygı çerçevesinde yürüttük. Ve nihayetinde bugüne kadar geldik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve destekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ekibinin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibinin ve biz Meram Belediyesi’nin yoğun desteği, çalışması ve projeyi sahiplenmesiyle bu aşamaya gelebildiklerine dikkat çeken Kavuş, şunları kaydetti: “Bugün atılacak temelin ardından süreç çok daha hızlı ilerleyecek. Kazılarla ilgili de son aşamaya gelindi. Buradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz hemen arkasında bulunan ikinci etap için ihaleye çıkacağız. Bazı adalarda ise çıkan tarihi eserler nedeniyle inşaat yapmayacağız. Eski Larende Caddesi’nde bulunan yapılar kaldırıldığında Konya’nın tarihi surları gün yüzüne çıkacak. Şükran’da ortaya çıkan kilise, hamam kalıntıları ve diğer buluntularla surlar birleştirilince Şükran’ın bir kısmı da ‘açık hava müzesi’ olarak misafirlerimize hizmet verecek.”