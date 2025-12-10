 Meram’ın 5,5 milyarlık dönüşümünde ilk etap tamamlandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Suriçi Çarşı’sında ta­mamlanan 1. etabın açılışı Çev­re, Şehircilik ve İklim Değişikli­ği Bakanı Murat Kurum’un katı­lımıyla gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka­vuş, açılış konuşmasında proje­nin Meram’ın geleceğine dam­ga vuracak bir vizyon eseri oldu­ğunu vurguladı.

Konuşmasına, “Konya tarihinin en derin izle­rinin peşinde, modern Meram hedefimizde büyük bir adımı da­ha sizlerle birlikte atıyoruz” söz­leriyle başlayan Başkan Kavuş, Proje kapsamında 163 bin met­rekarelik alanda 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3.151 hissedar bulunduğunu, sü­reç boyunca 10 binden fazla gö­rüşme yapıldığını belirtti. Ka­vuş, 5.5 milyar TL’yi aşan yatırım tutarıyla bunun belediye tarihi­nin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan 1. etabın 158 dükkân, 149 ofis ve yer altı kapalı otoparkından oluştuğunu belir­ten Başkan Kavuş, bu alanın Em­lak Planlama İnşaat Proje Yöne­timi (EPP), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle tamamlandığını ak­tardı. Kazı çalışmalarında gün yü­züne çıkan Selçuklu dönemine ait çini fırınları ve Türkiye’de bilinen en büyük Selçuklu hamamının bu etapta koruma altına alındığını, Jeodezik Cam Kubbe ile turizme kazandırıldığını ifade etti.

Kavuş, projenin diğer etapla­rında da önemli ilerlemeler kay­dedildiğini belirtti. 20 bin met­rekarelik 2. etapta 127 dükkân ve 64 ofiste ticari hayatın başladı­ğını, 5 bin metrekarelik Tescilli Ada Etabı’nın Sırçalı Hotel ve Su­riçi Avlu olarak hizmet verdiği­ni söyledi. Kavuş, üçüncü etabın ihale aşamasında olduğunu, La­rende Kapısı ve tarihi dış surla­rın gün yüzüne çıkarılması çalış­malarının Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca 16 bin metrekarelik Arkeolojik Park Alanı tamamlandığında Türki­ye’nin en değerli tarihi alanların­dan biri olacağını vurguladı.

Konya’ya yapılan yatırımlar 229 milyar TL’yi aştı

Şükran Mahallesi Kentsel Dö­nüşüm Alanı Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’ya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti. Bakanlığın Konya’ya kazandırdığı yatırım­ların toplam tutarının 229 mil­yar lirayı aştığını anlatan Ku­rum, kentte altyapıdan üstyapı­ya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projele­rine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Murat Kurum, de­vam eden 37 milyar liralık pro­jeyle şehrin gelişimine katkı sun­mayı sürdürdüklerine dikkati çe­kerek, “Kadim şehrimizin kalbi Alaaddin Cami ve çevresindeki görüntü kirliliğini ortadan kal­dırdık. Evlatlarımız için 16 millet bahçesini Konya’mıza kazandır­dık. Esnafımız için Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi inşa ettik” dedi. Kurum, Türkiye’nin her bir bölgesinde büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurgulaya­rak, kentsel dönüşümle 81 ilde 10 milyona yakın insanı sağlam ko­nutlara kavuşturduklarını, sos­yal konutlarla da yaklaşık 5 mil­yondan fazla kişiyi ev sahibi yap­tıklarını hatırlattı.

Konya’ya 15 bin 200 konut yapılacak

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutu hayata geçirdiklerini belirten Kurum, “Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, konut ve kira fiyatlarını dengelemek için arzı artırıyor, milletimizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Bu büyük adımın bir parçası olarak, baba yurdum Konya’mıza da müjdemizi veriyoruz. Merkezde 9 bin 370, Akşehir’de 500, Ereğli’de 500, Seydişehir’de 500, Beyşehir’de 450, Karapınar’da 300 olmak üzere Konya’mızın 31 ilçesinde toplam 15 bin 200 konutu hemşerilerimize kazandırıyoruz” diye konuştu.