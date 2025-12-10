Meram’ın 5,5 milyarlık dönüşümünde ilk etap tamamlandı
Meram’ın 5,5 milyar TL’lik Suriçi Çarşısı dönüşümünün ilk etabı, Bakan Murat Kurum’un katılımıyla açıldı. Konya’ya kazandırılan yatırımların toplamının 229 milyar lirayı aştığını belirten Kurum, şehre 15 bin yeni konut yapılacağını söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Suriçi Çarşı’sında tamamlanan 1. etabın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açılış konuşmasında projenin Meram’ın geleceğine damga vuracak bir vizyon eseri olduğunu vurguladı.
Konuşmasına, “Konya tarihinin en derin izlerinin peşinde, modern Meram hedefimizde büyük bir adımı daha sizlerle birlikte atıyoruz” sözleriyle başlayan Başkan Kavuş, Proje kapsamında 163 bin metrekarelik alanda 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3.151 hissedar bulunduğunu, süreç boyunca 10 binden fazla görüşme yapıldığını belirtti. Kavuş, 5.5 milyar TL’yi aşan yatırım tutarıyla bunun belediye tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.
Açılışı yapılan 1. etabın 158 dükkân, 149 ofis ve yer altı kapalı otoparkından oluştuğunu belirten Başkan Kavuş, bu alanın Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle tamamlandığını aktardı. Kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkan Selçuklu dönemine ait çini fırınları ve Türkiye’de bilinen en büyük Selçuklu hamamının bu etapta koruma altına alındığını, Jeodezik Cam Kubbe ile turizme kazandırıldığını ifade etti.
Kavuş, projenin diğer etaplarında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 20 bin metrekarelik 2. etapta 127 dükkân ve 64 ofiste ticari hayatın başladığını, 5 bin metrekarelik Tescilli Ada Etabı’nın Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu olarak hizmet verdiğini söyledi. Kavuş, üçüncü etabın ihale aşamasında olduğunu, Larende Kapısı ve tarihi dış surların gün yüzüne çıkarılması çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca 16 bin metrekarelik Arkeolojik Park Alanı tamamlandığında Türkiye’nin en değerli tarihi alanlarından biri olacağını vurguladı.
Konya’ya yapılan yatırımlar 229 milyar TL’yi aştı
Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’ya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti. Bakanlığın Konya’ya kazandırdığı yatırımların toplam tutarının 229 milyar lirayı aştığını anlatan Kurum, kentte altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Murat Kurum, devam eden 37 milyar liralık projeyle şehrin gelişimine katkı sunmayı sürdürdüklerine dikkati çekerek, “Kadim şehrimizin kalbi Alaaddin Cami ve çevresindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Evlatlarımız için 16 millet bahçesini Konya’mıza kazandırdık. Esnafımız için Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi inşa ettik” dedi. Kurum, Türkiye’nin her bir bölgesinde büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşümle 81 ilde 10 milyona yakın insanı sağlam konutlara kavuşturduklarını, sosyal konutlarla da yaklaşık 5 milyondan fazla kişiyi ev sahibi yaptıklarını hatırlattı.
Konya’ya 15 bin 200 konut yapılacak
Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutu hayata geçirdiklerini belirten Kurum, “Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, konut ve kira fiyatlarını dengelemek için arzı artırıyor, milletimizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Bu büyük adımın bir parçası olarak, baba yurdum Konya’mıza da müjdemizi veriyoruz. Merkezde 9 bin 370, Akşehir’de 500, Ereğli’de 500, Seydişehir’de 500, Beyşehir’de 450, Karapınar’da 300 olmak üzere Konya’mızın 31 ilçesinde toplam 15 bin 200 konutu hemşerilerimize kazandırıyoruz” diye konuştu.