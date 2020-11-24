Meray Kuruyemiş, enerjisini güneşten alacak

HÜSNÜGÜL ŞURGUN-GAZİANTEP

Gaziantep ve Almanya’daki tesisleriyle 40’ın üzerinde kuruyemiş çeşidi üreten Meray, güneş enerjisi santrali yatırımı yaparak, elektriğini yenilenebilir kaynaktan sağlayacak. Firma, çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için Generalsolar Enerji ile anlaştı.

50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Meray Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kılıç, “Yatırımımız tamamlandığında tükettiğimiz elektriğin tamamını temiz enerji kaynağından sağlayacağız. Diğer taraftan bu yatırımımız ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma konusunda bir nebze de olsa üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

1700 KW’lik çatı GES yatırımlarının aralık ayında faaliyete geçerek üretim yapmasını planladıklarını aktaran Kılıç, firmalarının faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi, “1978 yılında Antep fıstığı ticareti yapmak üzere kurulan şirketimizi kardeşlerimle birlikte büyüttük ve bugün sektörümüzde önde gelen ihracatçılar arasındayız. Ağabeyim 1999 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde "Fresh Nuts GmbH" adıyla şube açtı ve bir fabrika kurdu. Hem Türkiye'de hem de Almanya'da kuruyemiş üretimi yapıp 50’nin üzerinde ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Ürün geliştirme alanında büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kılıç, “Bu konuyu önemsiyoruz çünkü her ülkenin kendisine göre bir kuruyemiş tüketim alışkanlığı var. Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Biz ülkelerin ve tüketicinin isteklerine göre üretim yaptığımız zaman başarılı olabiliriz. Diğer türlü sadece kalıplaşmış geleneksel ürün çeşitleriyle pazarda yer almaya çalışırsak hem Türkiye hem de şirket olarak geride kalırız” şeklinde konuştu.

Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise, “Yenilenebilir enerji sektöründe GES kurulumları yapan firmamız, tecrübeli mühendis ve çalışan kadrosu ile ülke genelinde çok sayıda başarılı projeler gerçekleştirdi. Kuruyemiş sektöründe ihracattaki başarısıyla ülkenin bayrağını dalgalandıran Meray Kuruyemiş de tesisine kurulacak GES için firmamızla işbirliği yaptı” ifadelerini kullandı.