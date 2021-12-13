Mercedes-Benz Türk, Ankara’ya Conecto otobüs teslimatına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto model otobüslerin teslimatlarına başladı. 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle; dünyanın en modern otobüs fabrikalarından Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip 21 adet Conecto Solo ve 33 adet Conecto Körüklü otobüslerin ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün teslim edeceği toplam 273 Mercedes-Benz Conecto CNG; elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor, elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ve devrilme dayanımı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tüm otobüsler, COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir, aracın içindeki havanın sürekli ve tamamen yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelere de sahip.

300’e yakın teknik personel, Teknik Eğitimler’den faydalanacak

Otobüslerin teslimat töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevimize başladığımız günden beri, Ankaralıların ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli alanlarda yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün, açmış olduğumuz ihale kapsamındaki ilk otobüslerimizi teslim aldık. Doğa dostu yeni otobüslerimiz için açtığımız ihaleyi Mercedes-Benz Türk şirketi, en ekonomik teklifi vererek kazanmış olup, toplamda bu 273 adet CNG’li yeni otobüsümüzü bizlere teslim etmeye hak kazanmıştır. 2013 yılından beri ilk kez alınan yeni otobüslerde, EGO personelimize teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda, Mercedes Benz Türk’ün düzenlediği Sürücü Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 700’e yakın EGO sürücümüz yararlanırken, 300’e yakın teknik personelimiz ise Teknik Eğitimler’den faydalanacak.” dedi.

“Toplam 54 aracımızı bugün kullanıma sunduk”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ise, “İhale kapsamında teslim edeceğimiz 273 adet CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzün 33 adedi körüklü, 21 adedi de solo olmak üzere toplam 54 aracımızı bugün kullanıma sunduk. Diğer otobüsleri de Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 2022 yılının ilk çeyreğinde üreterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Türkiye’deki faaliyetlerini 54 yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk olarak, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 1995 yılından bu yana otobüslerimizi üretiyor ve geliştiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğimizi EGO personeline verdiğimiz eğitimler ile devam ettiriyoruz. Düzenlediğimiz eğitim programları ile EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni araçlarımıza hazırlıyoruz. Bu kapsamda düzenlenen Araç Tanıtım Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 700’e yakın EGO sürücüsünün faydalanmasını planlıyoruz. EGO’nun teknik personeli için düzenleyeceğimiz Teknik Eğitimler kapsamında da bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eğitimlerimizden 300’e yakın personel yararlanacak.” şeklinde konuştu.