Mermer ihracatında gündem, tasarım ve üç boyutlu çalışma

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli’de Çelikkol Mermer, 5 bin metrekare alana kurduğu doğal taş galerisi ve uygulama merkezini hizmete açtı. 22 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Himmet Çelikkol, galeride 30’dan fazla doğaltaş ve mermerin tüketicinin beğenisine sunulduğunu kaydetti. Açılışta konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya 24 milyar dolarlık dünya mermer ticaretinden daha fazla pay alabilmek için tasarımı ve üç boyutlu çalışmayı düşünmek gerektiğini söyledi.

Mermer sektöründe 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Çelikkol Mermer’in Sevindik Mahallesi’nde kurduğu galeri ve uygulama merkezinin açılışına, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yatırımı katma değer için yaptık”

Açılışta konuşan Çelikkol Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Himmet Çelikkol, 22 yıldır faaliyet gösterdikleri sektörde, Afyon Emirdağ, Muğla Yatağan ve Burdur’da bulunan ocaklarında mermer üretimi ve ihracatı yaptıklarını belirterek, “Sektöre katma değer katmak, ocaklarımızdaki ürünleri işleyerek bölgemizdeki tüketiciyle buluşturmak için bu yatırımı hayata geçirdik” dedi. Çelikkol Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Çelikkol Yavuzer de, amaçlarının dedelerinin, babalarının attığı temeli güçlendirmek, bayrağı daya ileriye taşımak olduğunu söyledi.

“Sektörü ‘ben yok biz varız’ anlayışıyla ileri taşıdık”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, ’Ben yok biz varız’ anlayışıyla sektörü ileriye taşıdıklarını söyledi. Kaya, “Bu sektör dünyada 24 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Biz ise bundan 2,5 milyar dolar alıyoruz. Ülke olarak en az 8 milyar dolar pay almamız lazım. Bunu da katma değer yaratacak ürünlerle, tasarımlarla, üç boyutlu düşünerek başarabiliriz” dedi.