Mermerde AB destekli iş sağlığı ve güvenliği projesi hayata geçiyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO), Avrupa Birliği destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri ile sektör dernekleri yöneticileri ve proje paydaşlarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, “Projemiz ilimizin en önemli sektörü olan madencilik için ufuk açıcı olacak. Odamızın başvuru sahibi olduğu projenin ortakları Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası, Çay Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi, İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Afyon Boğaz Mermerciler Derneği ve Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği de projede iştirakçi olarak yer aldı. Proje, 128 bin 5 Euro’luk bütçeye sahip proje, 18 ay sürecek. Proje kapsamında, mermer sektöründe yer alan KOBİ’lere toplam 12 eğitim verilmesi, 6 seminer düzenlenmesi hedefleniyor. Ayrıca proje çerçevesinde Almanya-Düsseldorf’ta düzenlenecek iş sağlığı fuarına katılım sağlanacak. 2 ulusal, 2 uluslararası çalıştay düzenlenecek; projenin tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve 500 kitap basılacak. Böylece mermercilik sektöründe büyük bir farkındalık oluşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Binlerce insanın çalıştığı sektörde iş güvenliği olmazsa olmaz”



ATSO Meclis Başkanı ve Afyon Boğaz Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ise proje ve mermer sektörü hakkında bilgi verdi. Merdivenci, Afyonkarahisar’ın doğaltaş sektörünün kalbinin attığı bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “2020 yılı verilerine göre ilimiz, çoğunluğu doğaltaş olan madencilik sektöründe 200 milyon 482 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu ihracat rakamı ile Türkiye’de 3’üncü sırada olan ilimiz ülkemizdeki toplam doğaltaş ihracatının yüzde 11,54’ünü gerçekleştirdi. Bu bağlamda, odamızın uyguladığı ve derneğimizin iştirakçi olduğu proje, bu sektörde çalışan binlerce çalışanın iş güvenliği açısından önem taşıyor.” İscehisar’da 2.219 mermer işçisi, 120 mermer ocakçısı, 120 mermer ebatlandırma işçisi, 62 maden mühendisi, 53 mermerci ve süsleme taşçısı, 46 mermer silim işçisi, 35 mermer blok kesme makinesi operatörünün çalıştığı bilgisini verem Merdivenci, “İlçemizde, doğrudan mermerle iştigal etmeyen işçi kardeşlerimizin pek çoğu da yine mermer fabrikası ya da işletmesinde çalışıyor. Afyonkarahisar merkezde de 1.534 kişi, doğrudan “mermer işçisi” unvanı ile çalışıyor. Emirdağ, Sandıklı, Çay ve diğer ilçelerimizde de mermer ocakçısı, mermer işçisi unvanıyla çalışanlar bulunuyır. Mermer sektörünün bu denli istihdam sağladığı ilimizde, sektörde iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi, olmazsa olmazlar arasında” yorumunu yaptı.