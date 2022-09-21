Mersin, ana konteyner limanından vazgeçmiyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı’nda Mersin’e yapılacağı duyurulan, daha sonra 11’inci Kalkınma Planı’nda ismi Doğu Akdeniz olarak değiştirilen ana konteyner limanı için Adana’nın Yumurtalık ilçesinde ÇED toplantıları yapılmasına Mersin’deki iş dünyası temsilcilerinden sert tepki geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Mersin’e yapılacağı açıklanan Ana Konteyner Limanı Projesi için, Adana Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 24 Haziran 2022 tarihinde, projenin ÇED sürecine ilişkin Halkın Katılım Toplantısı yapılacağını duyurduğu ve ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı’nın 4 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 20 yıldır HUB limanı olarak hizmet vermek üzere yıllık 12 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ve 355 milyon Euro bedelle inşa edilecek ana konteyner limanının söz verilenin aksine Adana’ya yapılması girişimlerine karşı çıkan Mersin iş dünyası temsilcileri, “Bu yanlıştan bir an önce dönün” çağrısı yaptı. Kentte kümelenen lojistik sektörlerinin hızla küçüleceği uyarısında bulunan iş dünyası temsilcileri, Mersin Ana Konteyner Limanı’ndan vazgeçmeyecekleri, Ankara-Mersin hattındaki girişimlerini sıklaştıracakları mesajı verdi.

“Kent lobileriyle yatırım boşa düşürülecek”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ana Konteyner Limanı’nın 10’uncu Kalkınma Planı’nda yatırım yeri olarak Mersin ismi zikredilerek kayda geçtiğini ve devletin en üst perdesinden pek çok kez ilan edildiğini anımsattı. Ana konteyner limanının Mersin’in dışında bir yere yapılmasının kabul edilemez olduğunu ve yatırımın çeşitli lobi faaliyetleriyle boşa düşürülmeye çalışıldığını ifade eden Kızıltan, “Geçmişte bazı spekülatif açıklamaları ve yatırım yerinin başka bölgelere kaydırılabileceği haberlerine karşın; hem dönemin Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yatırım yerinin Mersin olacağı belirtildi. Bizler de bunu devletimizin bir sözü olarak kabul etmiştik. Aksini Mersin kamuoyu olarak düşünmüyoruz bile. Seneler süren bilimsel çalışmaların, verimlilik ve uygunluk analizlerinin sonunda ortaya çıkan bu önemli yatırımın birkaç holdingin kulis çalışmalarıyla, bazı basit lobi faaliyetleri ile Mersin dışında başka bir bölgeye kaydırılması bu önemli projenin boşa çıkmasıdır, işe yaramaz hale gelmesidir. Asıl önemli olan küresel lojistik ve tedarik zincirinin de bu projeyi Mersin olarak kabullenmiş olmasıdır” dedi.

“Projede sorunlar devam ediyor”

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu, devlet kuruluşları tarafından yapılan fizibilite çalışmalarında ana konteyner limanı için en uygun yerin Mersin olduğunu hatırlattı. Mersin’deki ÇED sürecinin de 2009 yılında başarı ile tamamlandığını söyleyen Lokmanoğlu, “Adana’da söz konusu yatırım için yapılan yer tespiti konusunda edinebildiğimiz bilgiler doğrultusunda, doğusunda Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) uluslararası akaryakıt terminali, batısında da Sanko iskelesinin olduğu düşünüldüğünde; çok sayıda tehlikeli yük taşıyan gemilerin bulunduğu bir alanda liman fikrinin efektif değil. Bölgeye gelecek konteyner gemilerinin başta seyir ve manevra güvenliği olmak üzere sıkıntılar yaşanacağını, kullanıcılar ve gemi hatlarına ilave maliyetler getireceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak Mersin’de belirlenen yerde ana konteyner limanının yapılması ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi için bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

“Kentin önemli bir finansal kaynağı kaybedilir”

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, Mersin kamuoyuna proje için ısrarcı ve birlik olma çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Mersin Ana Konteyner Limanı’nın başka bir alana yapılması halinde kentimizin önemli bir finansal kaynağı ve istihdam kapısı kaybedilecek. Bunun geri dönülmez zararları olacak. Kentimiz adına son derece üzgünüz. Siyasi çıkarlar uğruna kentimizin sorunlarına kulak tıkayan ve kentimize katkı sunmaktan kaçınan herkes bu kaybın sorumlusu olacaktır. Bu alanda kentteki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaya hazırız. Mersin Körfezi rüzgar yönü ve derinlik yönünden en uygun alandır.”

“Kentimizin geleceği açısından kabul edilemez”

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı Coşkun Doğmuş, yaklaşık 2 ay önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi anlatarak şunları söyledi: “Görüşmemizde bakanımız bizlere söz konusu projenin Mersin’de yapılacağını tekrar vurguladı. Bakanlığın söz konusu proje için kaynağının bulunmadığını uygun bir yatırımcı bulunması halinde projenin ivedilikle hayata geçirilmesi için hazır olduklarını kaydetti. Bizde görüşmemizin sonunda ülkemizin büyük yatırımcıları ile büyük çaplı görüşmeler gerçekleştirdik. Liman için yatırımcı bulma noktasında çalışmalarımızı sürdürürken, söz konusu proje için Adana’da ÇED toplantıları yapıldığını öğrendik. Bu adım kentimizin geleceği açısından kabul edilemez.”