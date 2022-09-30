Mersin, ana konteyner limanının peşini bırakmıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı’nda Mersin’e yapılacağı duyurulan, daha sonra 11’inci Kalkınma Planı’nda ismi Doğu Akdeniz olarak değiştirilen ana konteyner limanı için Adana’nın Yumurtalık ilçesinde ÇED toplantıları yapılmasına Mersin Kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Organize Sanayi Bölgeleri Kullanıcıları Derneği (MORSKUD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baran, yaptıkları açıklamalarla Adana’daki ÇED toplantılarını eleştirerek, söz konusu yatırımın yerinin Mersin olması çağrısı yaptı.

“Mersin yatırımı için Adana’daki ÇED toplantısının manası nedir?”

Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği’nin (TURAB) 19’uncu kuruluş yıldönümünde düzenlediği ‘Ekonomik İşbirliği Sohbetleri: Oyun Kurucu Mersin’ isimli panelde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ana Konteyner Limanımızın başka bir kente taşıma girişimleri olduğunun farkında olarak sürekli konuyu gündemde tuttuk. İlk etapta polipropilen tesisleri ile yatırımımızı baltalamaya çalıştılar ancak Yüksek Mahkemede açtığımız dava ile bu hamleyi boşa düşürdük. Daha sonra ana konteyner limanımızın adı Doğu Akdeniz olarak değiştirildi ve mevcut limanımızı genişletme projesi üzerinden kaçırma girişimleri devam etti. Tüm bunlar şehrimiz üzerine oynanan oyunun birer parçasıydı. Şimdi kentimize bu yatırımları yapılması sözü veren yetkilere soruyorum; buraya ana konteyner limanı yapılacaksa, Adana Yumurtalık’ta ana konteyner limanı için ÇED toplantısı yapmanın manası nedir? Yumurtalık’ta ana konteyner limanı yapmanın fizibilitesini kim yaptı?” dedi.



“Mersin Konteyner Limanı olmazsa olmazımızdır”

Mersin Ana Konteyner Limanı’nın fizibilite raporu, ön etüt, taslak yerleşke planı çalışmalarının uzun bir süre önce tamamlandığına dikkat çeken Mersin Organize Sanayi Bölgeleri Kullanıcılıları Derneği (MORSKUD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baran ise söz konusu yatırımın kent ekonomisi için hayati olduğunu vurguladı. Mersinli iş insanları olarak bölgede sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak için acil ihtiyaçlardan birsinin ana konteyner limanı olduğunu kaydeden Ahmet Baran, “Ana konteyner limanı Mersin’i sadece Türkiye için değil başta AB ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu ülkeleri için de bir cazibe merkezi haline getirecek. Şu bir gerçektir ki, Mersin’e baktığımızda güçlü tarım-gıda işletmeleri, güçlü sanayi yapısı görüyor olsak da, aslında Mersin sahip olduğu altyapıları ve coğrafi konumu ile Türkiye’nin dünyaya açıldığı lojistik ve dış ticaret şehridir. Bu denli ticari öneme sahip olan ve her geçen gün yeni yatırımları ile büyüyen Mersin’in sadece ülkemizde değil, dünyada ticarete yön vermesi ve çekim merkezi olması için sahip olduğu mevcut altyapılara yenilerini ekletmek için tüm iş dünyası olarak sorumluluklar üstlenmeliyiz. Sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomi için ‘Mersin Konteyner Limanı’ olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.