Mersin Bölge Temsilcimiz Fahriye Kutlay Şenyurt MGC yönetiminde

MERSİN - Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda seçim öncesi konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kaya Tepe, MGC’nin 1975 yılından bu yana ayakta duran koca bir çınar olduğunu ifade etti. Yeni dönemde kentte görev yapan gazeteciler arasında gönül köprüleri kurmak istediklerini söyleyen Başkan Tepe, “Mesleki dayanışmamızı, gönülleri kazanmamız gerektiğini ifade ediyoruz. MGC’nin kamu yararına dernek statüsüne geçmesi için çalışmalara başlayacağız. Bunu gerçekleştirmek her ne kadar zorsa da, başarıldığı zaman MGC’nin önünün çok daha açılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Rüstem Kaya Tepe, Ali Ekber Şen, Fahriye Kutlay Şenyurt, Şevket Coşkun, Mehmet Dip Selvi, Abdullah Biçer, Ali Kemal Köseoğlu, Veli Coşkun, Abdi Satıroğlu, Mehmet Miras ve Bekir Coşkun. Öte yandan Genel Kurulda alınan kararla Müfit Bekiroğlu ve Hamdi Yurdakul’un adları derneğin yeni salonlarına verilerek ölümsüzleştirildi.