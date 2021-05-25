Mersin Büyükşehir Belediyesi, dokuz sosyal proje geliştirdi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kurumlardan aldığı toplam 10,3 milyon lira hibe destekli 9 projesi ile öğrenciler, mülteciler, kadınlar, yöre kültürü ve mutfak sanatları için sosyal projeleri hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörü Melisa Büyükkınacı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’ndan 304 bin 508 lira hibe ile hayata geçirilen Öğrenci Danışma Merkezi'nin, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verdiğini belirtti.. Merkezin yürüttüğü çalışmalarla, 4 ayda 88 çocuğun yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmesinin sağlandığını kaydeden Büyükkınacı, "BM Uluslararası Göç Örgütü’nden sağlanan 2 milyon 400 bin lira hibe desteğiyle de göçmenler ve dezavantajlı gruplara psikososyal destek, tercümanlık desteği, meslek, eğitim ve sağlık danışmanlığı hizmetleri veriliyor" açıklamasını yaptı.

Yine BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından sağlanan 1,2 milyon liralık hibe ile hayata geçirilen güneş enerjisi ile çalışan gıda kurutma tesisinin de faaliyete alındığını aktaran Büyükkınacı, şöyle devm etti: "Bu tesis, 25 kadının istihdam edilmesini sağladı. Tesiste yöreye özgü meyve ve sebzeler kurutuluyor, paketleniyor ve satışı gerçekleştiriliyor. Ürünlerin satışı konusunda Mersinden Kadın Kooperatifi kadınlara öncülük ediyor. Ayrıca, BM Uluslararası Göç Örgütü’nden 320 bin TL hibe desteği alan Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açıldı. Merkezde, kadınlara yönelik fizyolojik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yeni hibeler almak için projeler yolda

Büyükkınacı, “Mersin’in uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve şehrimizin layık olduğu seviyede bilinirliğini göstermek için yeni projelere çok önem veriyoruz. Şu an başvurularını yaptığımız ve cevabını beklediğimiz birçok projemiz var. Bunların da cevaplarının gelmesi ile birlikte en kısa sürede hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.