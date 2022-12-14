Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere büyük destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, üreticilerin girdi maliyetlerinde en yüksek kalem olan sera naylonu maliyetlerini azaltabilmek adına yürüttüğü ve 2021 yılında 71 üreticinin yararlandığı projeden, 2022 yılında 20’si kadın olmak üzere toplam 88 üretici faydalandı. Büyükşehir Belediyesi, 52 bin 800 kilogram sera naylonunu, üreticilere yüzde 50 hibe ile teslim etti. Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Emine Sevgül Şahman, projenin Akdeniz ilçesinde bulunan Adanalıoğlu Limonlu, Adanalıoğlu, Akdeniz, Kazanlı, Kazanlı Cumhuriyet, Kazanlı Hürriyet, Karaduvar, Anadolu, Karacailyas ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerini kapsadığını söyledi. Üreticilerin 2 dekarlık sera alanının 1 dekarlık kısmı için sera naylonunun Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandığını belirten Şahman, “Üreticilerimize verdiğimiz naylonun kalitesi 350 mikron kalınlığında ve ömrü 3 senedir. Amacımız, seracılık sektöründe girdi maliyeti en yüksek olan malzemelerden olan sera naylonun maliyetini üreticilerimiz açısından biraz düşürmek, eskimiş naylonları değiştirmeleri konusunda destekte bulunmak” dedi.

“Bu sayede fideleri ve gübreyi peşin alabildik”

Projeden faydalanan üreticilerden Murat Doksöz, 600 kilogram sera naylonu aldığını ve bunun yarısının maliyetinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Günümüz ekonomik koşullarında bu desteğin kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Doksöz, “İşlerimiz o kadar iyi değil. Destekler çok mükemmel, ilaç gibi geldi işin gerçeği. Yani şu anda zaten ben bu sera naylonunu koymak zorundayım. Yani öyle veya böyle koyacağız. Başkanımızın bize yaptığı destek, bizim için çok güzel oldu” diye konuştu. Sera naylonu maliyetinin yarı yarıya düşmesi sonucunda fidelerini peşin alabildiğini ve gübresini de alabilecek durumda olduğunu ifade eden Murat Doksöz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye, çiftçiye yönelik tüm hizmetlerinin çok beğenildiğini söyledi.

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