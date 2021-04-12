Mersin Büyükşehir, tasarrufla borcunu 1,4 milyar liraya indirdi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikleri dönemde 2 milyar 246 milyon 949 bin lira olarak devraldıkları borç stoğunu aldıkları tasarruf tedbirleri ile 1 milyar 408 milyon 355 bin liraya indirdiklerini söyledi. Görevde bulunduğu yılda hayata geçirdikleri hizmet ve projeleri değerlendiren Seçer, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini, önceki yönetimden devraldıkları borç stokunu da önemli oranda azalttıklarını söyledi. Göreve gelir gelmez mali disiplini sağlamak adına aldıkları tasarruf tedbirleri sayesinde 2 milyar 246 milyon 949 bin lira olarak devraldıkları borcu 838 milyon 593 bin 887 lira azaltarak 1 milyar 408 milyon 355 bin liraya indirdiklerini dikkat çeken Seçer, “Borçlanma yetkisi olmadan yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biten projelerimiz var, devam eden projelerimiz var, ihale aşamasında olan projelerimiz var” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki yönetim tarafından hazırlanan 2019 yılı stratejik planında yer alan 130 projeden 84’ünün tamamlandığını ifade eden Vahap Seçer, 2020 yılındaki proje toplam proje sayısının da 150’ye çıktığını bildirdi. 2020 yılında 127 projeyi tamamladıklarına dikkat çeken Seçer, 2021 yılındaki bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira olduğunu ve yıl sonuna kadar 169 yatırım projelerinin gerçekleştirileceğini ifade etti. Seçer, gerçekleştirdikleri tasarruf tedbirleri ile özellikle akaryakıt maliyetlerinin ciddi oranda düştüğünü belirtti.