Mersin Ecza Deposu, gıda takviyesi üretimine başladı

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Portföyündeki intravenöz, onkoloji ve diyabet ilaç grupları ile 1991 yılından beridir Akdeniz bölgesindeki kamu hastanelerinin tedarikçilerinden biri olan Mersin Ecza Deposu (MED), ‘MieVita’ markasıyla takviye gıda üretimine başladı. Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Moldovya’da yurt dışı yatırımları bulunan firma, 5 farklı takviye gıda ürünü ile iç pazardaki yerini aldı. Bu alanda günlük 200 bin adet üretim kapasitesi bulunan firma, yeni ürünlerini yıl sonuna kadar Irak, Azerbaycan ve Kazakistan pazarında ruhsatlandırılarak piyasaya sunacak.

MED İhracat Müdürü Yasemin Taş, “Gürcistan, Kırgızistan ve Moldovya pazarı içinde ruhsatlandırma çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki 3 ay içinde MieVita ile toplam 6 ülkeye ihracat yapacağız” dedi. Pandemi sürecinin etkisiyle hem iç pazarlardan hem de yurt dışındaki müşterilerinden yoğun gıda takviyesi siparişleri aldıklarını kaydeden Taş, “Pandemi süreci ile beraber gıda takviyelerinde talep artışı yaşandı. Bu süreçle birlikte gıda takviyelerinin kullanım alanı da artacak. Pandemi süreci yaşam tarzlarımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı da etkileyecek. Sağlık alanında da tedavi edici ilaçların yanında önleyici ve koruyucu gıda takviyelerinin de kullanımı artacak” öngörüsünde bulundu. Pandemi sebebi ile Türkiye’de ve dünyada bağışıklık sistemini destekleyen gıda takviyelerinin yoğun talep aldığını aktaran Taş, “Üretime ilk etapta bu ürünlerle başladık. Yetişkinler ve çocuklar için; C, D vitaminleri, çinko ve mürver içeren bağışıklığı destekleyen gıda takviyeleri ile eczanelerde yer alıyoruz” diye konuştu.

MieVita’yı dijitalleşme yatırımlarıyla büyütecek

2021 yılına yönelik hedefl erini aktaran Taş, “MieVita ile daha yolun başındayız. 2021 yılındaki en büyük hedefl erimizden biri hastalıklardan koruyucu etkisi olan 3 yeni gıda takviyesi ürünümüzü daha portföyümüze eklemek. Bu doğrultuda Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Başka bir hedefimiz ise mevcut pazar ve dağıtım ağımızı daha da genişletmek. Bu yüzden önümüzdeki 3 yıl boyunca enerjimizi daha çok markalaşma ve dijitalleşme yatırımları için kullanacağız. Türkiye ve yurtdışındaki pazarlardaki payımızı artırmak için çağın gerektirdiği digital teknolojileri de kullanarak satış stratejileri geliştireceğiz.”