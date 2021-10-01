Mersin Ekonomisinin lokomotifi MESİAD 30 yaşında

MERSİN - Mersin protokolünün ve iş dünyası temsilcilerinin de katılım sağladığı gecede, MESİAD üyelerine 30’uncu yıl dönümü anısına plaket takdim edildi. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MESİAD Başkanı Hasan Engin, Cumhuriyet’in temel ilkeleri doğrultusunda 1991 yılında 9 iş insanı tarafından kurulan MESİAD’ın günümüzde kentin proje üssü haline geldiğine dikkat çekti. Yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Hasan Engin, MESİAD’ın ekonomi alanının dışında kültürel, sosyal alanda da önemli projeler üstlendiğini ifade ederek “Kent dinamiğini canlı tutmak ve kentimizde daha fazla yatırım gerçekleşmesi için çalışıyoruz” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MESİAD’ın kentte sergilediği örnek birlikteliğin tüm kentte örnek olabilecek bir tavır olduğunu kaydetti. Kızıltan, “MESİAD geliştirdiği işbirlikleriyle kentimize büyük bir ivme kazandırdı. Bunun sayesinde Mersin, Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Kentimiz bu işbirliği ile kentimiz çok daha iyi yerlere gelecek” diye konuştu.



MESİAD’ın kentin kalkınması için çok önemli çalışmalar yürütüğünü söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ise şöyle konuştu: “MESİAD üyeleri kalkınmış, refah seviyesi daha yüksek bir Mersin için çabalıyor. Kent dinamikleri ile birlikte iş dünyamızın önünde hangi engeller varsa kaldırılması için birlikte mücadele etmeliyiz.”

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise törende yaptığı konuşmada yapımı ve hazırlıklıkları süren kamu projeleri ile katılımcıları bilgilendirdi. Gece yapılan konuşmaların ardından MESİAD’ın 30’uncu yılı anısına üyelerine plaket takdimi ile sona erdi.