Mersin GİAD’ta 3’üncü Mehmet İzol dönemi

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği’nin (Mersin GİAD) tek liste ile gidilen 9. Olağan Genel Kurulu toplantısında mevcut Başkan Mehmet Serkan İzol, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol yaptığı konuşmada kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak farklı projeler, yatırım odaklı çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte bireysel yatırımlardan ziyade güç birliği yapıp risklerin paylaşımıyla yeni yatırımlar yapma kararı aldıklarını kaydeden Mehmet Serkan İzol, “Güç birliğimizi genişletmek üzere komitelerimizi oluşturduk. Bu komitelerimiz hâlihazırda çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmeye devam ediyor. Biz beraber büyümediğimiz sürece, güç birliği yapamadığımız sürece mutluluk ve barışın olabileceğine inanmıyoruz” dedi.

Mersin GİAD’ın Mehmet Serkan İzol başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Yükselgüngör, Mehmet Özdiker, Ali Yıldız, Mustafa Kayın, Haşim Yıldızgörer, Ahmet Aktaş, Başar Erdem, Haydar Baydar, Serhat Arpa, Mehmet Atilla, Ali Mete Taşdemir, Tufan Özdemir.