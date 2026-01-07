Mersin ihracatta vites yükseltti

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye İhracat­çılar Meclisi’nin 2025 yılı ihracat verilerini değerlendirerek, Mer­sin’in yıl genelinde dalgalı bir se­yir izlemesine rağmen özellikle son çeyrekte yakaladığı ivmeyle ihra­catta gücünü pekiştirdiğini söyledi.

Mehmet Sait Kayan, ihracatçı firmaların kanuni merkezleri esas alınarak hazırlanan verilere göre, Mersin’in 1 Ocak–31 Aralık 2025 döneminde ihracatını bir önce­ki yıla göre yüzde 15,4 artırarak 3 milyar 629 milyon dolara yükselt­tiğini belirtti. Kayan, Mersin’in 2024 yılında 3 milyar 146 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği­ni hatırlatarak, bu artış oranının kentin Türkiye genelindeki ihra­cat artışının üzerinde bir perfor­mansa işaret ettiğini ifade etti.

Ay ay dalgalı seyir, güçlü kapanış

Mehmet Sait Kayan, Mersin’in 2025 yılı ihracat performansını aylar bazında değerlendirdi. Ka­yan, yılın ilk yarısında küresel pi­yasalardaki belirsizliklerin, ma­liyet baskılarının ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların ih­racat üzerinde dalgalı bir etki ya­rattığını söyledi. Kayan, yılın son çeyreğinde ise üretim ve ihracat tarafında belirgin bir toparlanma yaşandığını vurguladı.

Kayan, Ocak ayında Mersin’in 282 milyon dolar, Şubat ayında 252 milyon dolar, Mart ayında ise 287 milyon dolar ihracat gerçekleştir­diğini belirtti. Kayan, Nisan ayın­da ihracatın 223 milyon dolara ge­rilediğini, Mayıs ayında 262 mil­yon dolarla kısmi bir toparlanma yaşandığını ve Haziran ayında ih­racatın 220 milyon dolar seviye­sinde kaldığını aktardı.

Kayan, bu dönemde firmaların daha temkin­li bir ihracat politikası izlediğini ifade etti. Mehmet Sait Kayan, yaz aylarında ihracatta görece bir is­tikrar oluştuğunu söyledi. Kayan, Temmuz ayında 257 milyon dolar, Ağustos ayında 253 milyon dolar ihracat yapıldığını, Eylül ayında ise ihracatın 269 milyon dolara yük­seldiğini dile getirdi. Kayan, bu sü­recin yılın sonuna doğru yaşanacak artışın öncüsü olduğunu kaydetti.

Kayan, asıl sıçramanın yılın son çeyreğinde gerçekleştiğini belirtti. Kayan, Ekim ayında ihracatın 384 milyon dolara, Kasım ayında 440 milyon dolara, Aralık ayında ise 498 milyon dolara ulaştığını söy­ledi. Kayan, son çeyrekte yakala­nan bu ivmenin sanayi üretimin­deki artış, siparişlerdeki hızlanma ve ihracatçı firmaların pazarlara daha güçlü tutunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Kayan, ortaya çıkan tablonun Mersin eko­nomisinin krizlere karşı direnç ka­zandığını gösterdiğini vurguladı.

Sanayi sektörleri lokomotif oldu

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, sektörel da­ğılımda sanayi ağırlıklı sektörle­rin belirgin biçimde öne çıktığını söyledi. Kayan, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüz­de 105 artışla 209,9 milyon dolara ulaştığını belirtti. Kayan, hazır gi­yim ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 332,9 artışla 229,9 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Kayan, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 82, maden ve metaller sektöründe yüzde 67,1, tekstil ve hammaddeleri sektö­ründe ise yüzde 24,6 oranında artış kaydedildiğini aktardı. Kayan, bu verilerin Mersin ihracatının birkaç sektöre bağlı kalmadığını ve sana­yi yapısının daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu gösterdiğini söyledi.

Tarım güçlü, katma değer zayıf

Mehmet Sait Kayan, tarım ve gıda sektörlerinde karma bir tab­lo oluştuğunu ifade etti. Kayan, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 20,9 artarak 986 milyon do­lara yükseldiğini belirtti. Kayan, buna karşın meyve-sebze mamul­leri ile fındık ve mamulleri gibi iş­lenmiş ürün gruplarında düşüşler yaşandığını söyledi. Kayan, bu du­rumun tarımda üretim gücü yük­sek olmasına rağmen katma değer sorununun devam ettiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Düşüş yaşayan sektörler uyarı veriyor

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2025 yılında çelik, zeytin ve zeytinyağı ile otomotiv sektörlerinde gerilemeler yaşandığını belirtti. Kayan, bu düşüşlerin küresel talep daralması, girdi maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Kayan, bu sektörler için destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

2026 için beklenti yüksek

Mehmet Sait Kayan, ihracatta yakalanan artışın kalıcı hale gelmesinin finansmana erişimin kolaylaştırılmasına, enerji ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesine ve katma değer odaklı yatırımların artırılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Kayan, 2026 yılında Mersin’in mevcut potansiyelini doğru politikalarla desteklemesi halinde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini ifade etti. Kayan, 2026 yılının Mersin için ihracatta niteliksel dönüşümün sınanacağı kritik bir yıl olacağını sözlerine ekledi.