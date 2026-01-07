Mersin ihracatta vites yükseltti
Mehmet Sait Kayan, 2025’te ihracatını yüzde 15,4 artıran Mersin’in özellikle yılın son çeyreğinde yakaladığı güçlü ivmeyle küresel belirsizliklere rağmen dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Kayan, sanayi sektörlerinin lokomotif rol üstlendiğini, tarımda ise katma değer sorununun devam ettiğini vurguladı.
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2025 yılı ihracat verilerini değerlendirerek, Mersin’in yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemesine rağmen özellikle son çeyrekte yakaladığı ivmeyle ihracatta gücünü pekiştirdiğini söyledi.
Mehmet Sait Kayan, ihracatçı firmaların kanuni merkezleri esas alınarak hazırlanan verilere göre, Mersin’in 1 Ocak–31 Aralık 2025 döneminde ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artırarak 3 milyar 629 milyon dolara yükselttiğini belirtti. Kayan, Mersin’in 2024 yılında 3 milyar 146 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu artış oranının kentin Türkiye genelindeki ihracat artışının üzerinde bir performansa işaret ettiğini ifade etti.
Ay ay dalgalı seyir, güçlü kapanış
Mehmet Sait Kayan, Mersin’in 2025 yılı ihracat performansını aylar bazında değerlendirdi. Kayan, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizliklerin, maliyet baskılarının ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların ihracat üzerinde dalgalı bir etki yarattığını söyledi. Kayan, yılın son çeyreğinde ise üretim ve ihracat tarafında belirgin bir toparlanma yaşandığını vurguladı.
Kayan, Ocak ayında Mersin’in 282 milyon dolar, Şubat ayında 252 milyon dolar, Mart ayında ise 287 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Kayan, Nisan ayında ihracatın 223 milyon dolara gerilediğini, Mayıs ayında 262 milyon dolarla kısmi bir toparlanma yaşandığını ve Haziran ayında ihracatın 220 milyon dolar seviyesinde kaldığını aktardı.
Kayan, bu dönemde firmaların daha temkinli bir ihracat politikası izlediğini ifade etti. Mehmet Sait Kayan, yaz aylarında ihracatta görece bir istikrar oluştuğunu söyledi. Kayan, Temmuz ayında 257 milyon dolar, Ağustos ayında 253 milyon dolar ihracat yapıldığını, Eylül ayında ise ihracatın 269 milyon dolara yükseldiğini dile getirdi. Kayan, bu sürecin yılın sonuna doğru yaşanacak artışın öncüsü olduğunu kaydetti.
Kayan, asıl sıçramanın yılın son çeyreğinde gerçekleştiğini belirtti. Kayan, Ekim ayında ihracatın 384 milyon dolara, Kasım ayında 440 milyon dolara, Aralık ayında ise 498 milyon dolara ulaştığını söyledi. Kayan, son çeyrekte yakalanan bu ivmenin sanayi üretimindeki artış, siparişlerdeki hızlanma ve ihracatçı firmaların pazarlara daha güçlü tutunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Kayan, ortaya çıkan tablonun Mersin ekonomisinin krizlere karşı direnç kazandığını gösterdiğini vurguladı.
Sanayi sektörleri lokomotif oldu
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, sektörel dağılımda sanayi ağırlıklı sektörlerin belirgin biçimde öne çıktığını söyledi. Kayan, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 105 artışla 209,9 milyon dolara ulaştığını belirtti. Kayan, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 332,9 artışla 229,9 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.
Kayan, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 82, maden ve metaller sektöründe yüzde 67,1, tekstil ve hammaddeleri sektöründe ise yüzde 24,6 oranında artış kaydedildiğini aktardı. Kayan, bu verilerin Mersin ihracatının birkaç sektöre bağlı kalmadığını ve sanayi yapısının daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu gösterdiğini söyledi.
Tarım güçlü, katma değer zayıf
Mehmet Sait Kayan, tarım ve gıda sektörlerinde karma bir tablo oluştuğunu ifade etti. Kayan, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 20,9 artarak 986 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Kayan, buna karşın meyve-sebze mamulleri ile fındık ve mamulleri gibi işlenmiş ürün gruplarında düşüşler yaşandığını söyledi. Kayan, bu durumun tarımda üretim gücü yüksek olmasına rağmen katma değer sorununun devam ettiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.
Düşüş yaşayan sektörler uyarı veriyor
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 2025 yılında çelik, zeytin ve zeytinyağı ile otomotiv sektörlerinde gerilemeler yaşandığını belirtti. Kayan, bu düşüşlerin küresel talep daralması, girdi maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Kayan, bu sektörler için destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.
2026 için beklenti yüksek
Mehmet Sait Kayan, ihracatta yakalanan artışın kalıcı hale gelmesinin finansmana erişimin kolaylaştırılmasına, enerji ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesine ve katma değer odaklı yatırımların artırılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Kayan, 2026 yılında Mersin’in mevcut potansiyelini doğru politikalarla desteklemesi halinde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini ifade etti. Kayan, 2026 yılının Mersin için ihracatta niteliksel dönüşümün sınanacağı kritik bir yıl olacağını sözlerine ekledi.