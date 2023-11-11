Mersin, ikinci Uluslararası Tarsus Festivali’ne hazır

‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’ 17- 18-19 Kasım tarihlerinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek. Festivalde kortej yürüyüşü, konserler, söyleşiler, dans gösterileri, sergiler, sokak etkinlikleri, çocuk atölyeleri, gençlik deneyim alanları ve üretici kadın stantları yer alacak.

Profesyoneller halkla buluşacak

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, yurtdışından gelecek halk oyunları ve müzik toplulukları festivale katılacak. Festival bünyesinde workshoplar ve masterclasslar da yapılacak. Söyleşiler sayesinde, alanında profesyonel isimler halkla bir araya gelerek bilgi birikimlerini paylaşacak. ‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’nde sevilen sanatçılar da şarkılarını seslendirecek. Cumhuriyet’in 100. yılının yarattığı coşku ve onurla, festivalin daha da büyük anlam kazandığını dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Kadim kentimiz Tarsus’u gastronomisiyle, kültürüyle, tarihiyle, felsefesiyle hep beraber yaşayalım istiyoruz” dedi. Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) üyeleri ile beraber içeriğini oluşturdukları, odalar ve STK’larla işbirliği kurarak detaylarını belirledikleri festivalde amaçlarının,Tarsus’un değerinin daha da artmasını sağlamak ve marka değerinin herkes tarafından bilinmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Özdülger, “Kurul üyelerimizle birlikte, Tarsus’un güzelliklerinin en iyi şekilde yansıtılmasını hedef aldığımız bu festivalde bu ortaklık, bu beraberlik, bu paydaş olma duygusu, bu aidiyet duygusu gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.