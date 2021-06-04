Mersin ile KKTC arasında yat turizmi geliştirilecek

MERSİN - Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile taraflar arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, ortak toplantılar, ortak projeler ve faaliyetler düzenlemek, deniz ticareti ve turizminin gelişmesinin yanında, sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek hedefleniyor. Protokol kapsamında ilk somut adım olarak da Mersin ve Kuzey Kıbrıs arasında yat turizmini geliştirmek amacıyla Mavi Tur Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yürütülmesi planlanıyor. Protokol, MDTO’nun imzaladığı ilk kardeş oda protokolü olması dolayısıyla ayrıca önem arz ediyor.



MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu KKTC’nin ticaret, turizm, eğitim açısından gerek Türkiye gerekse Mersin için her zaman önemli bir partner olduğunu vurguladı.

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ise imzalanan protokolün KKTC ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti.