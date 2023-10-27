Mersin iş dünyası ‘Ekonomi Zirvesi’nde buluştu

Müjde DEMİR

Zirvede, Mersin’in yeni küresel ekonomik düzen içerisinde üstleneceği rolün, tüm paydaşlar açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Küresel ekonomide güncel yaklaşımlar, enerjide yeni dengeler, tarımda yeni vizyon ve geleceği dönüştüren teknolojiler gibi günümüz iş dünyasında öne çıkan konular ele alındı. Aynı zamanda, piyasa profesyonellerinin, finans medyasının ve alan akademisyenlerinin Mersin iş dünyası ile bir araya geldiği Ekonomi Zirvesi’nin her yıl düzenli olarak yapılması da planlandı.

Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin'in ekonomide potansiyeli yüksek bir kent olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Mersin, gayri safi yurtiçi hasıla listesinde ilk 10 kent arasında. Hem nüfusu hem de yüz ölçümü itibariyle yine ülke sıralamasında ilk 10'un, vergi gelirleri itibariyle de ilk 6 içerisindeyiz.

Gümrük kapılarından yapılan ihracat, ithalat rakamları itibariyle 35 milyar dolara ulaşmış bir il olarak, sanayisiyle, yüzlerce firmasıyla hem iç piyasaya hem dış piyasaya ürünler üreten, tarımda 8 üründe Türkiye sıralamasında 1'inci, 29 üründe ise ilk 3'te yer alan bir kentiz. OSB'lerimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Etaplarıyla beraber 10 OSB'ye ulaşarak İstihdamda 25 bine yaklaştık. Hedefimiz, 50 bin istihdam.

Uluslararası limanımızla da dünyanın her tarafına seferler yapılıyor. Burada ciddi bir gemi trafiği söz konusu. 2.6 milyon TEU elleçleme kapasitesiyle bu ekonomik yapı içerisinde yer alıyor. İlimizin potansiyeli çok fazla. Şu an itibarıyla hali hazırda devam eden kamu yatırımı sayısı 639, bunların değeri de 98 milyar TL’dir."

“Her sektör için dijital dönüşüm teşvik edilmeli”

Business Technology Solution Genel Müdürü Nadi Tanca ise, Mersin’in muz, çilek, limon, erik, badem, keçiboynuzu, yenidünya, sakız, kabak ve taze bakliyat gibi tarım ürünlerinde Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda da iklimde değişiklik olmadığı sürece bu ürünlerin üretiminde ve ihracatında daha iyi noktalara geleceğine vurgu yapan Tanca şöyle konuştu, “Bunun en önemli sebeplerinden biri yapay zeka destekli teknolojilerin kullanılıyor olmasıdır.

Dünyadaki en önemli teknolojik gelişmelerden biri de starlinktir. Starlinkin kesintisiz internet erişimi için Türkiye’ye gelmesini önemsiyoruz. Bizler de yaptığımız her işte dijital kayıt tutmalıyız. Ne kadar çok dijital verimiz olursa yapay zeka alanındaki teknolojileri de kolay bir şekilde kullanabiliriz.”