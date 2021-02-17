“Mersin, kamu yatırımları için devletten daha fazla destek almayı hak ediyor”

MERSİN - Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin Antalya Sahil Yolu gibi stratejik lojistik yatırımların yavaş ilerlediğine Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi ile Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımlarının da tıkandığına dikkat çeken Kızıltan, söz konusu yatırımların tamamlanamaması nedeniyle Mersin’e gelebilecek yüksek kapasiteli yeni iş bağlantılarının Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’a gittiğine dikkat çekti. Bu yatırımların hızlandırılmasını isteyen Kızıltan, “Mersin ülkesi adına aldığı bu risklere ve yüklere rağmen, bu yatırımları neden almamaktadır, alması hakkı değil midir?” diye sordu. Başkan Kızıltan, “Mersin’de cari açığı olmayan bir ekonomi var. Ülkesine yük olmayan, alan değil veren bir Mersin var. Ancak Mersin planlanan ama hayata geçmeyen veya yavaş giden bazı büyük kamu projelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü ulusal çapta birçok sorunu ve riskleri üstlenen, omuzlayan bir Mersin daha iyisini hak ediyor” dedi.



“Yatırımlar yavaş ilerliyor”



Ayhan Kızıltan, Mersin’de devam eden veya durdurulan yatırımlardaki son durumu şöyle aktardı: “Gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse Hazine ve Maliye Bakanımızın samimi destekleri ile artık havalimanı inşaatı bir raya girdi. Bu havalimanı sadece Mersin için değil Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi hinterlandımızda bulunan tüm iller için hem yolcu, hem turizm erişebilirliği hem de kargo imkanlarıyla hayati bir yatırımdır. Öte yandan yarım kalan Mersin-Antalya Sahil Yolu arasında 7 saat mesafe olan Mersin ve Antalya’yı bir birine bağlayacak bir yoldur. Hem ticari, hem lojistik hem de turizm adına hayati bir yatırımdır. Bir diğer planlanan ama hayata geçmeyen yatırım ise Mersin Konteyner Limanı projesidir.”

Metronun Mersin’e kurulabilmesi için yerel yönetimlerin kamu desteği alamadığını da belirten Kızıltan, “Mersin birçok yatırımı kendi öz kaynaklarıyla veya dış kredilerle yapabilir, yapıyor ama bunlar öncelikle devletin görevi değil mi?” dedi.