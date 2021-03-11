Mersin Kariyer Merkezi’nde 5 proje hayata geçecek

MERSİN - Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2021 yılında ‘Askıda Kariyer’, ‘İşin Olsun Mersin’, ‘Sanal Kariyer Fuarları’, ‘Mülakat Simülasyonları’, ‘Kariyer Mersin Bülten’ projelerini hayata geçireceklerini açıkladı. Kariyer Merkezi’nin profesyonel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra işverenlere yönelik faaliyetler de yürüttüğünü vurgulayan Özada, “36 kurum ve kuruluşun işbirliği ile kurulan ‘İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ projemiz ile insan kaynakları çerçevesinde kurumlar arası iş birliğinin odak noktası haline geldik” ifadesini kullandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ise, “Kariyer Merkezi geniş bir işbirliği ve diyalogla iş veya çalışan bulamama sorununa bir çözüm getirdi. 1 senede çok yol alındı” değerlendirmesini yaptı.