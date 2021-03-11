Mersin Limanı’nda kapasitenin artması gerekiyor

MERSİN - Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Uluslararası Mersin Limanı’nı ziyaret etti. Çalışmaları devam eden EMH 2 genişleme projesinin masaya yatırıldığı ziyarette MDTO Heyeti Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Johan Van Daele ile birlikte hem karada hem de denizde incelemelerde bulundu. Mersin Limanı’nın 2020 yılı yük hacimlerine ilişkin bilgilerin ele alındığı ziyarette pandeminin olumsuz etkilerine rağmen limanda 1,5 milyon ton dökme yük, 2 milyon TEU konteyner elleçlendiği ifade edildi. Bu kapasiteye 2016 yılında hizmete alınan EMH-1 Terminali ile erişildiğinin belirtildiği toplantıda, söz konusu terminalin hizmete alınmasından sonra limanın yük hacminin 1,8 milyondan 2,6 Milyon TEU’ya çıktığı bildirildi. Herhangi bir limanın sağlıklı çalışabilmesi için, yüzde 70-75 kapasite ile çalışması gerektiğinin belirtildiği toplantıda, Mersin Limanı’nda bu kapasitenin aşıldığı, artan işlem hacmine bağlı olarak limanda yaşanan sıkışıklığın 375 milyon dolar bütçeyle EMH rıhtımının ikinci aşaması olan genişleme projesi ile çözülmesinin planlandığı açıklandı.

Yanaşma rıhtımının 880 metreye çıkartılması hedefleniyor

EMH-2 Genişleme Projesi’nde mevcut rıhtımın güneye doğru 368, batıya doğru 278 metre genişletileceğini bildiren MIP yetkilileri, rıhtımın batısının askeri gemiler ve daha büyük kruvaziyer gemiler için, doğu tarafının ise konteyner gemileri için kullanılacağını, projenin tamamlanmasının ardından toplamda 880 metreyi bulan yanaşma rıhtımı ile günümüzün en büyükleri sayılan 400 metrelik iki mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verilebileceğini, bu büyüklükteki gemilerin limana girebilmeleri, manevralarını emniyetli bir şekilde yaparak yanaşıp-ayrılabilmeleri için mevcut doğu mendireğinin 100 metre kesilerek liman girişinin genişletildiği ve söz konusu büyüme projesi ile 1 milyon TEU ek kapasite yaratılacağını kaydetti.

Trafik sorunu ‘Birleşik Kapılar Projesi’ ile çözülecek

Genişleme projesine ilave olarak 2 yıl içinde yapmayı planladıkları Birleşik Kapılar projesine ilişkin de bilgiler aktaran MIP yetkilileri, bu proje ile liman giriş-çıkış kapılarının yeniden düzenlenerek 6 giriş ve 6 çıkışlı modern bir liman kapısı oluşturulacağını, yeni kapıdan otobana direkt bağlantı oluşturulacağını ve şehir trafiğinin rahatlatılacağını söyledi.

Lokmanoğlu: Ana Konteyner Limanı yapılana kadar MIP talebe cevap verebilmeli

Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin için planlanan Ana Konteyner Limanı’nın da mutlak surette en kısa zamanda yapılması gerektiğini ifade etti. Bu yatırımın tamamlanmasına kadar mevcut limanın bölgenin artan ticaret hacmine cevap verebilecek şekilde kapasite artırımına gitmesi gerektiğini vurgulayan Lokmanoğlu, “Konteyner taşımacılığı artık büyük ölçüde mega gemilerle yapılıyor. Günümüzde ana konteyner gemilerinin limana yanaşmasına imkan verecek şekilde rıhtımların uzatılmasına yönelik projelere ihtiyaç var. Ancak yürütülecek bu projeler Atatürk Parkı’nın önünü kapatmayacak şekilde planlanması gerekiyor” dedi.