“Mersin Limanı’ndaki fiyat artışları revize edilmeli”

Müjde DEMİR

Mersin Limanı’nda uy­gulanan tarife artış­ları ve hayata geçiri­len yeni uygulamalar, Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MD­TO) düzenlenen basın toplan­tısında ele alındı. MDTO Yöne­tim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Mersin Lima­nı’nın yalnız Mersin’in değil çevre illerin de ekonomik kal­kınmasında kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Liman İş­letmesi tarafından yapılan ta­rife artışlarının ve hayata geçi­rilen yeni uygulamaların revi­ze edilmesi gerektiğine dikkat çeken Canatan, ihracatçıların, ithalatçıların ve limanla bağ­lantılı tüm paydaşların rekabet güçlerini zayıflattığına ve enf­lasyonu tetiklediğini söyledi.

Lojistik ve tarım başta olmak üzere kent ekonomisine canlı­lık kazandıran bütün sektörle­rin, limanla ve denizyolu taşı­macılığıyla bağlantılı olduğunu, Mersin Limanı’nın, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en büyük limanı olup, Ortadoğu, Avru­pa ve Asya arasında bir ticaret köprüsü işlevi gördüğünü belir­ten Canatan, sadece Mersin’in değil, çevre illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti. Canatan, “Bugün dün­yanın en büyük 100 limanı ara­sında bulunan Mersin Limanı, ülkemizde 2 milyon TEU ba­rajını geçen ilk liman olmuş­tur.

Limanımızın kaydettiği her başarı, hiç kuşkusuz bu kentte yaşayanlar ve liman kullanıcı­ları olarak hepimizi memnun etmektedir. Ancak bir limanın başarılı ve sürdürülebilir şekil­de faaliyet göstermesi, liman kullanıcılarıyla kurduğu güç­lü ilişkiler ve bulunduğu kentle entegrasyonuyla doğrudan bağ­lantılıdır. Liman işletmecileri­nin liman kullanıcıları ile şeffaf, verimli ve güvene dayalı bir ile­tişim kurması; operasyonel sü­reçlerin iyileştirilmesine katkı sağlar, limanın rekabet gücünü artırır ve bölgesel kalkınmayı teşvik eder” dedi.

Son dönemdeki fiyat artışları ve uygulamalar hakkında bilgi veren Canatan, 2013 yılından bu yana ücretsiz olarak uygulanan ve 2023 Mayıs ayında askıya alı­nan berthing window/yanaşma penceresi uygulaması (limana geliş zamanını önceden bildi­ren konteyner gemilerine önce­lik tanınması) gemilerin demir­de bekleme sürelerinin uzaması üzerine limandaki bu sıkışıklığa çözüm bulmak amacıyla Ağus­tos 2023’ten itibaren, yükleme boşaltma ücretlerine ilave ola­rak 20’lik konteyner için 30 do­lar, 40’lık konteyner için 60 do­lar bedelle (TEU başına 30 do­lar) yeniden hayata geçirildiğini söyledi.

Bugüne gelindiğinde ise sıkışıklık sorunu çözülmüş ol­masına rağmen, yanaşma pen­ceresi uygulamasındaki bu ilave ücretler kalıcı hale getirildiği­ne atıfta bulunan Canatan, “Bu ücretlendirme, konteyner yük­leme-boşaltma maliyetlerinde dolar bazında yüzde 30’un üze­rinde bir artışa sebebiyet ver­mektedir” diye konuştu.

“Fuzuli işgal ücretinde yüzde 400 artış yaşandı”

MIP tarafından 10 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlatılan, alıcı veya yükleyiciden kaynak­lı bekleme veya gecikmelerin posta bekleme tarifesi yerine fuzuli işgal olarak nitelendiril­mesi ve tahakkuk ettirilen fuzu­li işgal ücretinin de acenteden tahsil edilmesi uygulamasının hukuken de ciddi sorunlara yol açacağını dile getiren Canatan, “Bir önceki tarife ile karşılaştı­rıldığında, fuzuli işgal ücretin­de yüzde 400 ve posta ücretin­de yüzde 200 fiyat artışı yapıl­dığı görülmektedir.

Halihazırda (konteyner harici) yükleme/ boşaltma ücretlerinin bölge li­manlarına göre yüksek olma­sının (7,35 USD/ton) yanı sıra bu uygulamanın getireceği ila­ve maliyet ve cezai müeyyideler, kargo gemilerinin rakip liman­ları tercih etmesine ve Suriye, Irak vb. ülkelere yönelik tran­sit yüklerin de kaybedilmesine neden olacaktır” açıklamasın­da bulundu.