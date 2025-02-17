“Mersin Limanı’ndaki fiyat artışları revize edilmeli”
MDTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, tarife artışları ve yeni uygulamaların Mersin Limanı’nda gemi ve yük kaybına neden olacağını belirtti. Bu durumun bölge ekonomisine zarar vereceğini söyleyen sektör temsilcileri, tarife ve uygulamaların revize edilmesini istedi.
Müjde DEMİR
Mersin Limanı’nda uygulanan tarife artışları ve hayata geçirilen yeni uygulamalar, Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MDTO) düzenlenen basın toplantısında ele alındı. MDTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Mersin Limanı’nın yalnız Mersin’in değil çevre illerin de ekonomik kalkınmasında kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.
Liman İşletmesi tarafından yapılan tarife artışlarının ve hayata geçirilen yeni uygulamaların revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Canatan, ihracatçıların, ithalatçıların ve limanla bağlantılı tüm paydaşların rekabet güçlerini zayıflattığına ve enflasyonu tetiklediğini söyledi.
Lojistik ve tarım başta olmak üzere kent ekonomisine canlılık kazandıran bütün sektörlerin, limanla ve denizyolu taşımacılığıyla bağlantılı olduğunu, Mersin Limanı’nın, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en büyük limanı olup, Ortadoğu, Avrupa ve Asya arasında bir ticaret köprüsü işlevi gördüğünü belirten Canatan, sadece Mersin’in değil, çevre illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti. Canatan, “Bugün dünyanın en büyük 100 limanı arasında bulunan Mersin Limanı, ülkemizde 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman olmuştur.
Limanımızın kaydettiği her başarı, hiç kuşkusuz bu kentte yaşayanlar ve liman kullanıcıları olarak hepimizi memnun etmektedir. Ancak bir limanın başarılı ve sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermesi, liman kullanıcılarıyla kurduğu güçlü ilişkiler ve bulunduğu kentle entegrasyonuyla doğrudan bağlantılıdır. Liman işletmecilerinin liman kullanıcıları ile şeffaf, verimli ve güvene dayalı bir iletişim kurması; operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlar, limanın rekabet gücünü artırır ve bölgesel kalkınmayı teşvik eder” dedi.
Son dönemdeki fiyat artışları ve uygulamalar hakkında bilgi veren Canatan, 2013 yılından bu yana ücretsiz olarak uygulanan ve 2023 Mayıs ayında askıya alınan berthing window/yanaşma penceresi uygulaması (limana geliş zamanını önceden bildiren konteyner gemilerine öncelik tanınması) gemilerin demirde bekleme sürelerinin uzaması üzerine limandaki bu sıkışıklığa çözüm bulmak amacıyla Ağustos 2023’ten itibaren, yükleme boşaltma ücretlerine ilave olarak 20’lik konteyner için 30 dolar, 40’lık konteyner için 60 dolar bedelle (TEU başına 30 dolar) yeniden hayata geçirildiğini söyledi.
Bugüne gelindiğinde ise sıkışıklık sorunu çözülmüş olmasına rağmen, yanaşma penceresi uygulamasındaki bu ilave ücretler kalıcı hale getirildiğine atıfta bulunan Canatan, “Bu ücretlendirme, konteyner yükleme-boşaltma maliyetlerinde dolar bazında yüzde 30’un üzerinde bir artışa sebebiyet vermektedir” diye konuştu.
“Fuzuli işgal ücretinde yüzde 400 artış yaşandı”
MIP tarafından 10 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlatılan, alıcı veya yükleyiciden kaynaklı bekleme veya gecikmelerin posta bekleme tarifesi yerine fuzuli işgal olarak nitelendirilmesi ve tahakkuk ettirilen fuzuli işgal ücretinin de acenteden tahsil edilmesi uygulamasının hukuken de ciddi sorunlara yol açacağını dile getiren Canatan, “Bir önceki tarife ile karşılaştırıldığında, fuzuli işgal ücretinde yüzde 400 ve posta ücretinde yüzde 200 fiyat artışı yapıldığı görülmektedir.
Halihazırda (konteyner harici) yükleme/ boşaltma ücretlerinin bölge limanlarına göre yüksek olmasının (7,35 USD/ton) yanı sıra bu uygulamanın getireceği ilave maliyet ve cezai müeyyideler, kargo gemilerinin rakip limanları tercih etmesine ve Suriye, Irak vb. ülkelere yönelik transit yüklerin de kaybedilmesine neden olacaktır” açıklamasında bulundu.