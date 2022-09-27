Mersin Limanı’nın trafik sorunu ‘kapılar’la çözülecek

Mehmet NABİ BATUK



MERSİN - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) tarafından hazırlanan, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilecek olan ‘Kapılar Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje; Mersin Uluslararası Limanı’na gelen TIR’ların kent girişinde yarattığı trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak üzere, limana gelen TIR’ların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında; dere geçişleri, 6 şeritli köprü, demiryolu üstgeçidi, kavşak bağlantı yolları inşa edilecek. Projenin sonunda kent girişinde oluşan yük trafiği problemi çözülerek Mersin’in ticaret hacminin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulması amaçlanıyor.

En çok TIR yoğunluğu D ve E kapısında oluşuyor

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MIP Projeler Koordinatörü Necdet Aksoy, MIP’e ulaşımın genellikle Otoban ve D400 Adana Yolu bağlantısı ile gerçekleştiğini en yoğun trafiğin ise D Kapısı ile E Kapısı’nda oluştuğunu kaydetti. Projede altyapı deplase çalışmaları ile birlikte üst geçit, dere geçişi inşaatlarının başladığını kaydeden Aksoy, yaklaşım yolu ihalesi ve otoyol bağlantıları ihale sürecinin hızla devam ettiğini belirtti.

Yeni 3 şeritli bağlantı yoluyla limana hızlı giriş yapılabilecek

Mersin Uluslararası Limanı’nın Türkiye’nin dünyaya açılan ana ticaret kapısı olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ise Mersin’in ticaretteki hızlı büyümesiyle birlikte artan nüfus ve şehirleşmenin trafik sorununu da beraberinde getirdiğini kaydetti. Kapılar Projesi’nin ilk etabının 10 ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Johan Van Daele, “Projemizin sonunda 132’nci Cadde’de açılacak 3 şeritli yeni bağlantı yolu ile limana daha hızlı giriş yapılmasını sağlayacağız. Proje kapsamında inşa edilecek demiryolu üst geçidi sayesinde ise TIR’lar üst geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Ayrıca limanımızın giriş ve çıkış kapılarını yeniden düzenleyerek; 10 girişli modern bir liman kapısı oluşturuyoruz. Otomasyon sistemleri dahil kapılarımızı 2024 yılının ilk çeyreğinde tam kapasiteli olarak hizmete açacağız. Kapı sistemimizdeki bu iyileştirme ile kargo elleçleme sürecini hızlandıracak, hizmet kalitesini artıracak ve lojistik zincirini daha az maliyetli hale getireceğiz” diye konuştu.

“MIP’ye yıllık 2 milyon yük aracı giriş çıkış yapıyor”

Mersin Valiliği Ali Hamza Pehlivan, MIP’nin konumu itibarıyla uluslararası ticaretin Doğu Akdeniz çanağındaki en önemli kesişme noktası olduğunu vurguladı. Vali Pehlivan, şunları söyledi: “MIP’ye günlük ortalama 5 bin, yıllık 2 milyon yük aracı giriş çıkış yapıyor. Bu yoğunluk dolayısıyla liman çevresindeki trafikte yüksek sıkışıklığa yol açıyor. Projemizi üç etap halinde, toplamda da 18 aylık bir süre içinde tamamlamayı planlıyoruz. Sürenin daha öne çekilmesi için girişimlerimiz devam ediyor.”