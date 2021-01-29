Mersin MEFA Yapı, ilk yılında 10 milyon TL ciro hedefliyor

Mehmet Nabi Batuk / MERSİN

Mersin’de genç girişimciler Melih Akkurt ile Faruk Ayaz tarafından kurulan Mersin MEFA Yapı, kent protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sahip olduğu atölyelerinde 30 kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak işlemede 14 farklı yapı tipine göre otomasyon ürünleri ve sistemleri üretilecek. Yurt içinde Çukurova Bölgesi ile birlikte Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde gelişmeyi hedeflediklerini belirten Mersin MEFA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melik Akkurt, yurt dışında da ilk etapta Orta Doğu ülkelerine açılmayı hedeflediklerini belirtti. Kumandalı otomasyon sistemlerinin yanı sıra kış bahçeleri ve endüstriyel kapı sistemleri ile ürünlerinde sahip oldukları yüksek ürün kalitesiyle oldukça iddialı olduklarını belirten Melik Akkurt “Uzun bir Ar-Ge sürecinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına aktif fayda sağlayacak yeni yapı otomasyon sistemleri ve ekipmanları geliştirerek üretimimize başladık. Şuanda ürün portföyümüzde 14 farklı gruba özel ürün çeşidimiz var. Yapı otomasyonları alanında Türkiye’de bu kadar ürün çeşidini bünyesinde bulunduran firma sayısı çok az. Bizde bu avantajımızı kullanarak yurt içinde 5 milyon TL yurt dışında 5 milyon TL olmak üzere yıl sonunda toplamda 10 milyon TL hedefliyoruz. Yıl içerisinde kuracağımız yeni atölyelerle de mevcut istihdamımızı daha da artırmayı ayrıca farklı şehirler ve ülkelerde yeni showroomlar açmayı planlıyoruz” dedi.

Özkan: Genç girişimcilerin geleceğin esnafı ve sanayicisi olmasını teşvik ediyoruz

Törende yaptığı konuşmada genç girişimci iş insanların sürdürülebilir işletmeler açması için KOSGEB üzerinden toplam 45 bin TL’yi bulan destek programları hazırladıklarını belirten AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, “İlk kez işyeri açacak genç girişimcilerimize özel KOSGEB üzerinde ilk yıl 5 bin TL, 2’inci yıl 20 bin TL 3’üncü yıl 20 bin TL olmak üzere hibe desteği sağlıyoruz. Bu desteği sağlayarak genç girişimcilerin geleceğin esnafı, sanayicisi olmasını teşvik ediyoruz. Çünkü Türkiye bugün hızla gelişip ekonomisini büyütüyorsa bunda en önemli paylardan birini bu işletmemizde olduğu gibi genç iş insanları üstleniyor. Genç iş insanlarımızın yaptığı yatırımlar, ülkemizi küresel arenada gelişmesini ve güçlenmesini istemeyen kesimleri ciddi derecede korkutuyor. Özellikle inşaat sektöründe genç müteahhitlerimizin sayısının ciddi derecede artması bizi son derece memnun ediyor. Tüm sektörlerde genç girişimci sayısının artması için TBMM nezdindeki girişimlerimize devam edeceğiz diye konuştu.

Yılmaz: Yeni istihdamlar için daha çok genç girişimci gerek

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ise şunları söyledi: “Ülkemizin en büyük sorunu olan istihdam için yeni yatırımlara ve daha çok girişimci iş insanına ihtiyacımız var. Bunun için girişimci iş insanlarımızı teşvik edip desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu alanda özellikle genç girişimcilere büyük değer veriyoruz. Mersin Mefa Yapı işletmemizde üretilen yapı sistemleri Mersinimize yüksek katma değer sağlayacağını şimdiden görebiliyoruz.”