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Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor. 2+1 özellikte olan konutların fiyatları ₺143.215 - ₺220.806 arasında olup başvuru için 1000 TL T. Halk Bankası A.Ş'ye yatırılması gerekmektedir.

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