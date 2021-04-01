Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin'in Mezitli ilçesinde alt gelir grubuna yönelik 54 konut kura çekim ile satış sunuluyor. 2+1 özellikte olan konutların fiyatları ₺143.215 - ₺220.806 arasında olup başvuru için 1000 TL T. Halk Bankası A.Ş'ye yatırılması gerekmektedir.