Mersin Millet Bahçesi açıldı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye'nin en büyük millet bahçesinden biri olan Mersin Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla açıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 140 bin metrekare arazi üzerinde 3 etaptan oluşan ve 117 metrekarelik 2 etabı 100 milyon TL’yi aşan bütçeyle tamamlanan Mersin Millet Bahçesi sahip olduğu plajı ile de diğer millet bahçelerinden ayrılıyor. Birinci ve ikinci etabı toplam 120 bin metrekareden oluşan Millet Bahçesine 2 bin 300 adet ağaç dikildi, 53 bin metrekare çim alını ve 14 bin metrekare tematik bahçe yapıldı. Eski Mersin Kışla alanında Millet bahçesine entegre edilmesi ile ilgili çalışmalar ise halen devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninden Mersin'e canlı yayınla katıldı. Mersin Millet Bahçesi’nin kentin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de Millet Bahçesi ile birlikte 84 zeytin anıt ağacın açılışını yapacaklarını belirtti. Erdoğan, "Tevfik Sırrı Gür Stadında çok mitinglerimiz oldu. Şimdi de artık bundan böyle burası gayet güzel bir park, bahçeye döndü ve Mersin'in bir cazibe merkezi, iki etaplı millet bahçesi haline gelmiş oldu" dedi.

Canlı yayında Mersin Millet Bahçesi ile ilgili Erdoğan'a bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lutfi Elvan ise “Buraya bir yıl önce gelmiş olsaydınız, burası mezbelelik halde, moloz yığınlarının olduğu bir bölgeydi. Bugün çok güzel bir millet bahçesine dönüştü. Tam 75 bin metrekarelik alanda kafeteryası, mescidi, spor alanları, tematik bahçeleri, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanlarıyla bir bütün halde ve sahiliyle Mersinli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. İkinci bölüm ise eski Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu yer. Bu da 45 bin metrekarelik bir alan. Burayı da sizin destekleriniz ve talimatınızla millet bahçesine çevirme imkânımız oldu” diye konuştu.