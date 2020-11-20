“Mersin, muzda katma değerli ürünlere yönelmeli”

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığı ile sağlanan yüzde 60 hibe desteği ile ülkemizde muz üretimi ve yeni sera yatırımları artarak devam ediyor. Büyük şirketlerinin kurduğu yeni muz seralarındaki hasadın başlamasıyla yerli üretim, son 1 yılda yüzde 5 artarak Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 90’ını karşılar düzeye çıktı. İki yıl içinde muzda üretim fazlası verilecek düzeye gelineceğini öngören Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, kontrollü üretim ve fiyat istikrarının korunması için sermaye şirketlerinin sera yatırımları yerine muzu katma değerli yeni ürünlere çevirecek gıda sanayisi yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin’in yeni ve uygun maliyetli sanayi alanları, yüksek ürün kalitesi ve lojistik avantajları ile muz sanayisinde öne çıkan kentlerden biri olabileceğini ifade eden Gümüş, şunları söyledi: “Muz ürünlerine özel yüksek üretim kapasiteli, modern kurutma, dondurma ve öğütme teknolojisine sahip işleme tesislerinin kurulması lazım. Başta bisküvi ve dondurma sektörlerinde özellikle muz unu ve kreması için üretim yapan küçük ölçekli yatırımlar var. Ancak bu firmalar sadece kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyor. Gıda sanayimizin bu alanda ihracat yapabilmesi için daha büyük ölçekli tesislere ihtiyaç var. Devletimiz bu alanda gerekli teşvikleri sağlarsa çilek ürünlerinde olduğu gibi muz ürünlerimizle de tarımsal üretimimizi daha katma değerli hale çevirebiliriz.”

En büyük pazar Avrupa ve Amerika

Yerli muzun, doğal olarak yetiştirildiği için ithal muza oranla gıda sanayisi için daha yüksek ürün kalitesine sahip olduğuna dikkat çeken Ahmet Şeref Gümüş, “Günümüzde dondurularak ve kurutularak işlenen muzlar çeşitli aşamalardan geçirilerek krema, un, chips, şekliden daha yüksek bedellerle piyasaya sunuluyor. Özellikle tropikal iklime sahip ülkelerden her yıl milyonlarca dolarlık ticaret hacmi ile işlenmiş muz ürünleri Avrupa ve Amerika gibi bölgelere gönderiliyor” diye konuştu.

Mersin’in coğrafi konumu, uluslararası limanı ve yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Ekvator gibi muz sanayisinin geliştiği ülkelerden daha büyük lojistik avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Gümüş, “Eğer büyük sanayi tesisleri kurulursa Türkiye başta Avrupa ve Amerika kıtalarında ciddi bir ihracat atağı yapabilir. Mersin’de kuruluş çalışmaları devam eden Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB ile Anamur OSB uygun yatırım fırsatları sunuyor” değerlendirmesini yaptı.