Mersin, OSB’leri ile sanayi kenti kimliğini pekiştiriyor
Mersin, stratejik konumu, güçlü lojistik altyapısı ve çeşitlenen OSB'leriyle sürdürülebilir, dijital ve çevreci üretimin Akdeniz havzasındaki en önemli merkezlerinden olma yolunda ilerliyor. Ardı ardına genişleme çalışmalarını hayata geçiren OSB’ler ise “Sanayi kenti Mersin” kimliğinin pekişmesini sağlıyor.
Türkiye’nin doğu ile batı, kuzey ile güney aksları arasında önemli bir geçiş noktası olan Mersin; sahip olduğu limanı, gelişmiş karayolu ve demiryolu bağlantıları, güçlü tarımsal üretim kapasitesi ve entegre lojistik altyapısı sayesinde sanayi yatırımları açısından yüksek bir potansiyele sahip.
Akdeniz’e açılan kapı niteliğindeki Mersin Limanı, uluslararası ticarette sağladığı erişim avantajı ile kentin sanayi üretimini küresel pazarlara bağlayan stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.
Sistemli ve sürdürülebilir üretim vizyonu söz konusu
Son yıllarda özellikle organize sanayi bölgeleri aracılığıyla planlı sanayileşme anlayışının güçlenmesi, Mersin’in üretim yapısını daha sistemli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir zemine taşıdı. Altyapısı güçlü, çevreci ve teknoloji odaklı organize sanayi bölgeleri; yatırımcılar için öngörülebilir bir iş ortamı oluştururken, istihdamın artmasına ve katma değeri yüksek üretimin yaygınlaşmasının da önünü açtı.
Bu gelişmeler doğrultusunda Mersin, yalnızca bölgesel ölçekte değil, ulusal düzeyde de önemli bir üretim, ticaret ve ihracat merkezi konumuna erişti. Mersin’de yer alan organize sanayi bölgeleri, sektörel çeşitlilik, istihdam kapasitesi ve teknolojik altyapı açısından birbirini tamamlayan bir yapı sergiliyor. Geleneksel sanayi kollarının yanı sıra gıda, makine, kimya, plastik ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde yoğunlaşan yatırımlar, Mersin sanayisinin dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Aynı zamanda yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları, Mersin’deki sanayi üslerinin gelecek vizyonunu şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.
Bu çerçevede Mersin Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Silifke Organize Sanayi Bölgesi; ilin sanayi altyapısının omurgasını oluşturuyor ve Mersin’in kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunuyor.
Mersin OSB'de yer seçim süreci devam ediyor
Mersin Organize Sanayi Bölgesi (Mersin OSB); 1993 yılında, 380 hektarlık bir alan üzerinde, 35 firma ile faaliyete geçti. Kurulduğu günden itibaren istikrarlı bir büyüme gösteren bölge, 2024 yılı itibarıyla toplam 823.5 hektarlık alanda, üç farklı bölgede üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Mevcut sanayi parsellerine yönelik talebin artması doğrultusunda dördüncü bölge için altyapı çalışmalarına 2024 yılı içerisinde başlanmış olup, bu çalışmaların 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
4’üncü Bölge ile eş zamanlı olarak, beşinci bölge olarak belirlenen yaklaşık 260 hektarlık alan için yer seçim süreci ise devam ediyor. Karma OSB niteliğine sahip olan Mersin OSB’de çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, ahşap ve mobilya, kimya ve cam sektörleri başta olmak üzere toplam 14 farklı sektörde üretim yapılıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırıyor.
Tarsus OSB 530 hektarlık alan üzerine kurulu
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde, 336 sicil numarası ile tescil edilerek tüzel kişilik kazandı. Bölgenin proje ortakları arasında Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Gıda Sanayicileri ve Yatırımcı İş Adamları Derneği yer alıyor.
Mersin’in Tarsus ilçesi sınırları içerisinde 530 hektarlık alan üzerine kurulan bölge, başlangıçta gıda ihtisas OSB olarak planlandı. Yatırımcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda, 12 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Karma OSB statüsüne dönüştürüldü.
Silifke OSB 2 bin kişiye istisdam sağlıyor
Silifke Organize Sanayi Bölgesi, 1997 yılında, Mersin Valiliği İl Genel Meclisi kararıyla onaylanmasının ardından 22 Kasım 2000 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi ilan edildi. Silifke ilçesi Tosmurlu Köyü sınırları içerisinde yer alan ve 92.8 hektarlık alanı kapsayan bölge; Mersin İl Özel İdaresi, Silifke Belediyesi ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın eşit katılım paylarıyla kuruldu. Günümüzde yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan bölge, yeni sanayi parselleriyle büyüme sürecini devam ettiriyor.
Genel olarak değerlendirdiğimizde, Mersin’de yer alan organize sanayi bölgeleri; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çevreci üretim ve lojistik avantajlar doğrultusunda şekillenmekte, ilin sanayi ve ihracat potansiyelini güçlendiriyor. Bu sanayi üsleri, hem bölgesel kalkınmaya hem de ulusal ekonomiye uzun vadeli katkılar sunmaya devam ediyor.
TÜİOSB'nin 202 yılında işletmeye geçmesi öngörülüyor
Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Çukurova Bölgesi’nde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin Endüstri 4.0 vizyonuna uygun şekilde planlanan bölge, aynı zamanda ilk dijital ve yeşil OSB olma özelliği taşıyor. Ortak enerji tüketiminin güneş enerji santrallerinden karşılanması, yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi bölgenin öncelikle hedefleri arasında yer alıyor.
Antrepo ve depo alanlarıyla lojistik maliyetlerin azaltılması, endüstriyel simbiyoz uygulamalarıyla atık yönetimi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile çevre laboratuvarlarının kurulması planlanıyor. İleri teknoloji ile arıtılan suların sulama suyu olarak kullanılması, bölgenin çevreci kimliğini güçlendiriyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 85’i tamamlanan TÜİOSB’nin 2026 yılında işletmeye geçmesi öngörülüyor.