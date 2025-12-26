Mersin, OSB’leri ile sanayi kenti kimliğini pekiştiriyor

Türkiye’nin doğu ile batı, kuzey ile güney aksları arasında önemli bir ge­çiş noktası olan Mersin; sahip ol­duğu limanı, gelişmiş karayolu ve demiryolu bağlantıları, güç­lü tarımsal üretim kapasitesi ve entegre lojistik altyapısı sa­yesinde sanayi yatırımları açı­sından yüksek bir potansiyele sahip.

Akdeniz’e açılan kapı ni­teliğindeki Mersin Limanı, ulus­lararası ticarette sağladığı eri­şim avantajı ile kentin sanayi üretimini küresel pazarlara bağ­layan stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sistemli ve sürdürülebilir üretim vizyonu söz konusu

Son yıllarda özellikle organi­ze sanayi bölgeleri aracılığıyla planlı sanayileşme anlayışının güçlenmesi, Mersin’in üretim yapısını daha sistemli, sürdü­rülebilir ve rekabetçi bir zemi­ne taşıdı. Altyapısı güçlü, çevreci ve teknoloji odaklı organize sa­nayi bölgeleri; yatırımcılar için öngörülebilir bir iş ortamı oluş­tururken, istihdamın artmasına ve katma değeri yüksek üretimin yaygınlaşmasının da önünü açtı.

Bu gelişmeler doğrultusunda Mersin, yalnızca bölgesel ölçek­te değil, ulusal düzeyde de önem­li bir üretim, ticaret ve ihracat merkezi konumuna erişti. Mer­sin’de yer alan organize sanayi bölgeleri, sektörel çeşitlilik, is­tihdam kapasitesi ve teknolo­jik altyapı açısından birbirini tamamlayan bir yapı sergiliyor. Geleneksel sanayi kollarının ya­nı sıra gıda, makine, kimya, plas­tik ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde yoğunlaşan yatırımlar, Mersin sanayisinin dirençli ve sürdürülebilir bir ya­pıya kavuşmasını sağlıyor. Aynı zamanda yeşil dönüşüm, dijital­leşme ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları, Mersin’deki sa­nayi üslerinin gelecek vizyonu­nu şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bu çerçevede Mersin Organi­ze Sanayi Bölgesi, Tarsus Orga­nize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Böl­gesi (TÜİOSB) ve Silifke Orga­nize Sanayi Bölgesi; ilin sanayi altyapısının omurgasını oluştu­ruyor ve Mersin’in kalkınma he­deflerine doğrudan katkı sunu­yor.

Mersin OSB'de yer seçim süreci devam ediyor

Mersin Organize Sanayi Böl­gesi (Mersin OSB); 1993 yılında, 380 hektarlık bir alan üzerinde, 35 firma ile faaliyete geçti. Ku­rulduğu günden itibaren istik­rarlı bir büyüme gösteren bölge, 2024 yılı itibarıyla toplam 823.5 hektarlık alanda, üç farklı bölge­de üretim faaliyetlerini sürdü­rüyor. Mevcut sanayi parselleri­ne yönelik talebin artması doğ­rultusunda dördüncü bölge için altyapı çalışmalarına 2024 yılı içerisinde başlanmış olup, bu ça­lışmaların 2025 yılının ilk çey­reğinde tamamlanması planla­nıyor.

4’üncü Bölge ile eş zamanlı olarak, beşinci bölge olarak be­lirlenen yaklaşık 260 hektarlık alan için yer seçim süreci ise de­vam ediyor. Karma OSB niteli­ğine sahip olan Mersin OSB’de çelik konstrüksiyon, gıda, plas­tik, makine, ahşap ve mobilya, kimya ve cam sektörleri başta ol­mak üzere toplam 14 farklı sek­törde üretim yapılıyor. Bu çeşit­lilik, bölgenin ekonomik dalga­lanmalara karşı dayanıklılığını artırıyor.

Tarsus OSB 530 hektarlık alan üzerine kurulu

Tarsus Organize Sanayi Böl­gesi, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2017 tari­hinde, 336 sicil numarası ile tes­cil edilerek tüzel kişilik kazandı. Bölgenin proje ortakları arasın­da Mersin Valiliği, Mersin Bü­yükşehir Belediyesi, Tarsus Be­lediyesi, Tarsus Ticaret ve Sana­yi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Gıda Sanayicileri ve Yatırımcı İş Adamları Derneği yer alıyor.

Mersin’in Tarsus il­çesi sınırları içerisinde 530 hek­tarlık alan üzerine kurulan böl­ge, başlangıçta gıda ihtisas OSB olarak planlandı. Yatırımcılar­dan gelen yoğun talep doğrultu­sunda, 12 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Karma OSB statüsüne dönüştürüldü.

Silifke OSB 2 bin kişiye istisdam sağlıyor

Silifke Organize Sanayi Bölge­si, 1997 yılında, Mersin Valiliği İl Genel Meclisi kararıyla onay­lanmasının ardından 22 Kasım 2000 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi ilan edildi. Silifke ilçe­si Tosmurlu Köyü sınırları içe­risinde yer alan ve 92.8 hektar­lık alanı kapsayan bölge; Mersin İl Özel İdaresi, Silifke Beledi­yesi ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın eşit katılım paylarıy­la kuruldu. Günümüzde yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan bölge, yeni sanayi parselleriyle büyüme sürecini devam ettiri­yor.

Genel olarak değerlendirdi­ğimizde, Mersin’de yer alan or­ganize sanayi bölgeleri; sürdü­rülebilirlik, dijitalleşme, çevreci üretim ve lojistik avantajlar doğ­rultusunda şekillenmekte, ilin sanayi ve ihracat potansiyelini güçlendiriyor. Bu sanayi üsleri, hem bölgesel kalkınmaya hem de ulusal ekonomiye uzun vadeli katkılar sunmaya devam ediyor.

TÜİOSB'nin 202 yılında işletmeye geçmesi öngörülüyor

Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Çukurova Bölgesi’nde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin Endüstri 4.0 vizyonuna uygun şekilde planlanan bölge, aynı zamanda ilk dijital ve yeşil OSB olma özelliği taşıyor. Ortak enerji tüketiminin güneş enerji santrallerinden karşılanması, yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi bölgenin öncelikle hedefleri arasında yer alıyor.

Antrepo ve depo alanlarıyla lojistik maliyetlerin azaltılması, endüstriyel simbiyoz uygulamalarıyla atık yönetimi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile çevre laboratuvarlarının kurulması planlanıyor. İleri teknoloji ile arıtılan suların sulama suyu olarak kullanılması, bölgenin çevreci kimliğini güçlendiriyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 85’i tamamlanan TÜİOSB’nin 2026 yılında işletmeye geçmesi öngörülüyor.