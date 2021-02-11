Mersin raylı sistemi, 18 Şubat’ta 2'nci ihaleye çıkıyor

MERSİN - İnşaata en geç haziran ayında başlamayı hedefl ediklerini kaydeden Seçer, “İhale programlarında ön yeterlilik işlemleri tamamlandı. 2’nci ihalemizi 29 Ocak’ta planlıyorduk ancak Noel tatili nedeniyle yurtdışında özellikle finans kurumlarıyla işbirliği yapacak yerli inşaat firmalarımızın sorun yaşamaması için 20 gün erteledik” diye konuştu. 13,4 kilometrelik yeraltı raylı sistem çalışmasının Tulumba Kavşağı’nın 500 metre batısından Tren Garı’na kadar olan kısmının, zeminin üstüne rahatsızlık vermeden yürütüleceğini aktaran Vahap Seçer, Mezitli eski belediye binasına kadar olan yaklaşık 7.5 kilometrelik kısmının da aç-kapa yöntemiyle gerçekleştirileceğini söyledi. Seçer, “Yer altı çalışmalarında da bazı bölgelerde tüneller açılacağı için trafiğin aksayacağı yerler olabilir. Ancak yaptığımız değerlendirmelerde metro inşaatı başlayana kadar Hal Kavşağı’ndan doğu istikametinden batı istikametine Mersin’i doğubatı aksında kat edecek bir araç, yaklaşık 10 dakikada Hal’den Vatan Caddesi’ne ve Mezitli’ye ulaşacak” açıklamasını yaptı.