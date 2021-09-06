“Mersin, tarım ve lojistikte dijitalleşerek büyür”

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - UK Danışmanlık Kurucusu Dr. Umut Köksal, dünyada dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda yoğunlaştığı sektörlerin tarım, turizm ve lojistik olduğunu ifade etti. Mersin’in 3 sektörde de öne çıkan kentler arasında yer aldığını ifade eden Köksal, “Kent, doğru yapay zeka ve dijitalleşme projeleriyle küresel piyasalarda da öne çıkabilir” diye konuştu.

Mersin’in taşıdığı yüksek potansiyele rağmen yapay zeka ve dijitalleşme yatırımlarında henüz yolun başında olan kentler arasında yer aldığını belirten Köksal, yapay zeka yatırımları ile birlikte, akıllı tarım uygulamalarının ön plana çıkarılmasıyla kent tarımındaki değer zincirinin etkinliğinin daha da artırılabileceğini kaydetti. Köksal, “Tüketiciye doğrudan teslimat, gıda e-ticareti yatırımlarına ek olarak dron, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik sistemlerin kullanılmasıyla ürün verimliliği artırılabilir. Kapalı ve dikey tarım, akıllı sera gibi uygulamalar ile bölgedeki tarımsal inovasyonda artış sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Lojistiğin de kent ekonomisi için önemli sektörlerden biri olduğunu belirten Köksal, “Lojistikte bazı firmalar için en uygun maliyetle iş yapmak önemliyken, bazıları içinse müşteriye en hızlı teslimatı gerçekleştirmek ya da en çevreye duyarlı lojistik ağı oluşturmak önemli olabiliyor. Bu hedeflerin başarılması için lojistik, depo yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi, yapay zeka uygulamalarının lojistik alanına dokunması kritik hale geliyor” dedi. Dijitalleşme ve yapay zeka yatırımlarının; lojistik bileşenlerini daha entegre hale getirdiğini ifade eden Köksal, “Malzeme akışında depo otomasyonu uygulamalarının yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojiler ile bütünleşmesi operasyon süreçlerini iyileştiriyor” açıklamasını yaptı.

“Dijitalleşmeye, yazılım, robot ve teknoloji satın alma olarak bakılmamalı”

Kentin sahip olduğu endüstriyel üretim tesisleri, lojistik olanaklarının daha etkin olarak kullanılması için yapay zeka ve dijitalleşme yatırımlarında öncelikli olarak firmaların dijital olgunluk seviyelerinin analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Umut Köksal, şöyle konuştu: “Dijitalleşme, bir yolculuktur, bir varış noktası değildir, bu nedenle firmaların bu yatırımlarına başlamadan önce doğru analiz yapmaları, dijital vizyon ve stratejilerini belirlemeleri son derece kritik. Dijitalleşme, sadece teknoloji yatırımı yapmak değildir, bir strateji, bir kurum kültürü, bir yönetim felsefesi meselesidir. Bu altyapı ve öncelikler oluşmadan, dijitalleşmede başarılı olunamaz. Dijitalleşmeye, yazılım tedariki, robot satın alma, teknoloji satın alma olarak bakan işletmeler, eğer sürdürülebilir bir dijital vizyon, stratejiye sahip değilseler başarılı olamazlar.”