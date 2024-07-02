Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır: Vergi, hem devleti hem de toplumu korumalı

İş dünyası ve toplu­mun anlamlı, ekonomiye ve top­luma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğini be­lirten Çakır, “Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz af­lar yerine, vergi oranlarını ma­kul düzeye çekildiği, vergiyi ta­bana yayan bir düzenleme bek­leniyor” ifadelerini kullandı.

"Bilgi var netlik yok"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ver­gi paketi değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Yeni vergi paketi düzenlemesi ile ilgili do­laşan çok fazla bilgi var ama net­leşmiş bilgiler yok. Bu anlamda, paketin içinde ne var ne yok tam bilemiyoruz. Sadece öneriler sil­silesi görüyoruz. İş dünyası ola­rak, tüm toplumun ihtiyacı olan, hem iş dünyasının, hem devleti­mizin mali yapısının hem de ül­ke ekonomimizin doğru, sürdü­rebilir şekilde toparlanmasına yol açacak öneri ve beklentile­rimizi gündeme taşımaya çalı­şıyoruz.

Vergi paketindeki; şef­faflık, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışı ile mücadele, dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıkları çok güzel ama bunlarla ilgili net olarak ne­lerin yapılacağı bilgisi yok. Biz sloganlardan kurtulup, tüm top­lumu, özellikle üreteni, katma değer yaratanı, ister girişimci ister çalışan olsun emek vere­ni ezmeyen, ülkenin ekonomik sorunlarında dahli ve payı ol­mayan bu çevreleri vergi ile yok etmeyen bir vergi paketi bekli­yoruz. Yoksa konuya sadece ce­zaların arttırılması, tahsilatın artması, hasılat takibi gibi so­runun kökü olmayan çözümle­re odaklanılacaksa bu paket sad­re şifa olmaz, kamu maliyesinde sadece günü kurtarır” dedi.

“Vergi bedel ödetmemeli, teşvik etmeli”

Vergi paketinin sadece sorun yaşayan kamu maliyesini koru­maya yönelik olmaması gerek­tiğini söyleyen Hakan Sefa Ça­kır, “İş dünyası başta olmak üze­re, tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir so­nuç vermeli. Yoksa bozulan eko­nominin sadece bir kesime bedel ödeterek toparlanması gibi bir çözüm sürdürülebilir olamaz, or­ta ve uzun vadede ekonomiye de, kamu maliyesine de, topluma da zarar verir” dedi

“Vergi vermeyen ödüllendirildi”

İş dünyası ve toplumun, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğinin altını çizen Hakan Sefa Çakır, "Sektörlere zarar vermeyen, aksine kaldıraç gibi destek olan bir paket bekliyor. Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarını makul düzeye çekerek, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekliyor. Bedel ödeten değil, teşvik eden bir paket bekliyor. Vergi namustur. Vergi devletine, milletine, toplumuna sahip çıkmaktır. Ama devletimizin kuruluş felsefelerinden olan “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözü unutulmamalı. Vergi iş dünyasının ve ülkesine emek veren herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devletine vergisini mutlulukla vereceği bir hale getirilmelidir” diye konuştu.