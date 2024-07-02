Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır: Vergi, hem devleti hem de toplumu korumalı
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni vergi paketi düzenlemesini değerlendirdi.
İş dünyası ve toplumun anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğini belirten Çakır, “Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarını makul düzeye çekildiği, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekleniyor” ifadelerini kullandı.
"Bilgi var netlik yok"
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır vergi paketi değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Yeni vergi paketi düzenlemesi ile ilgili dolaşan çok fazla bilgi var ama netleşmiş bilgiler yok. Bu anlamda, paketin içinde ne var ne yok tam bilemiyoruz. Sadece öneriler silsilesi görüyoruz. İş dünyası olarak, tüm toplumun ihtiyacı olan, hem iş dünyasının, hem devletimizin mali yapısının hem de ülke ekonomimizin doğru, sürdürebilir şekilde toparlanmasına yol açacak öneri ve beklentilerimizi gündeme taşımaya çalışıyoruz.
Vergi paketindeki; şeffaflık, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışı ile mücadele, dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıkları çok güzel ama bunlarla ilgili net olarak nelerin yapılacağı bilgisi yok. Biz sloganlardan kurtulup, tüm toplumu, özellikle üreteni, katma değer yaratanı, ister girişimci ister çalışan olsun emek vereni ezmeyen, ülkenin ekonomik sorunlarında dahli ve payı olmayan bu çevreleri vergi ile yok etmeyen bir vergi paketi bekliyoruz. Yoksa konuya sadece cezaların arttırılması, tahsilatın artması, hasılat takibi gibi sorunun kökü olmayan çözümlere odaklanılacaksa bu paket sadre şifa olmaz, kamu maliyesinde sadece günü kurtarır” dedi.
“Vergi bedel ödetmemeli, teşvik etmeli”
Vergi paketinin sadece sorun yaşayan kamu maliyesini korumaya yönelik olmaması gerektiğini söyleyen Hakan Sefa Çakır, “İş dünyası başta olmak üzere, tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermeli. Yoksa bozulan ekonominin sadece bir kesime bedel ödeterek toparlanması gibi bir çözüm sürdürülebilir olamaz, orta ve uzun vadede ekonomiye de, kamu maliyesine de, topluma da zarar verir” dedi
“Vergi vermeyen ödüllendirildi”
İş dünyası ve toplumun, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğinin altını çizen Hakan Sefa Çakır, "Sektörlere zarar vermeyen, aksine kaldıraç gibi destek olan bir paket bekliyor. Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarını makul düzeye çekerek, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekliyor. Bedel ödeten değil, teşvik eden bir paket bekliyor. Vergi namustur. Vergi devletine, milletine, toplumuna sahip çıkmaktır. Ama devletimizin kuruluş felsefelerinden olan “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözü unutulmamalı. Vergi iş dünyasının ve ülkesine emek veren herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devletine vergisini mutlulukla vereceği bir hale getirilmelidir” diye konuştu.