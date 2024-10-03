Mersin, Türk Devletleriyle güç birliği hedefinde

Meryem KARADAĞ

Ticaret Bakanlığı himayesinde 7-9 Ka­sım’da İstanbul Fuar Merkezi’n­de düzenlenecek organizasyon­da Türk devletlerindeki yatırım fırsatları, sorunlar ve çözümle­rinin konuşulacağı konferans­lar, forumlar B2B görüşmeleri ve Franchise toplantıları düzen­leneceği söylendi.

“Mersin’i Türk Dünyası Birliği’nin en etkin kentlerinden biri yapmak istiyoruz”

MTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır Mersin iş dünyası olarak her türlü daya­nışma ve işbirliğine hazır olduk­larını söyledi. Çakır, “Önce ara­mızdaki ticareti kolaylaştırmalı, daha sonra da tüm dünya pazar­larında birbirimizin köprüsü ol­malıyız. Ortak hareket etmeliyiz.

Birbirimizin deneyimlerini pay­laşmalı, birbirimizi tamamlayan bir üretim sistemine geçmeli, or­tak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamalıyız. Avrupa Birliğinin başarı hikayesini; siyasi, kültürel ve ekonomik bir Türk Devletle­ri Birliği kurmak adına bir örnek olarak kullanmalıyız. İşte Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası ola­rak görevimiz, Mersin’i bu büyük birliğin en etkin kentlerinden bi­ri yapmak ve Mersin olarak bu birliğe en büyük desteği veren kent olmaktır” dedi.

Organizasyonun detayların­dan bahseden Türk Ticaret Fu­arı Organizatörü Aygün Ali­yeva ve TTF Doğu ve Güney­doğu Anadolu Bölge Başkanı, Muhammed Arif Çetin, Türk devletlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının birbiriyle tanışıp ti­cari işbirliklerini artırmaları he­defiyle çalıştıklarını vurguladı.