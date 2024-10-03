Mersin, Türk Devletleriyle güç birliği hedefinde
Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 8 Türk devletinin ekonomik gücü ve ‘Türk Ticaret Fuarı’nın Getireceği Fırsatlar’ konulu bilgilendirme toplantısı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleşti.
Meryem KARADAĞ
Ticaret Bakanlığı himayesinde 7-9 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek organizasyonda Türk devletlerindeki yatırım fırsatları, sorunlar ve çözümlerinin konuşulacağı konferanslar, forumlar B2B görüşmeleri ve Franchise toplantıları düzenleneceği söylendi.
“Mersin’i Türk Dünyası Birliği’nin en etkin kentlerinden biri yapmak istiyoruz”
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır Mersin iş dünyası olarak her türlü dayanışma ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Çakır, “Önce aramızdaki ticareti kolaylaştırmalı, daha sonra da tüm dünya pazarlarında birbirimizin köprüsü olmalıyız. Ortak hareket etmeliyiz.
Birbirimizin deneyimlerini paylaşmalı, birbirimizi tamamlayan bir üretim sistemine geçmeli, ortak sanayi ve teknoloji bölgeleri planlamalıyız. Avrupa Birliğinin başarı hikayesini; siyasi, kültürel ve ekonomik bir Türk Devletleri Birliği kurmak adına bir örnek olarak kullanmalıyız. İşte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz, Mersin’i bu büyük birliğin en etkin kentlerinden biri yapmak ve Mersin olarak bu birliğe en büyük desteği veren kent olmaktır” dedi.
Organizasyonun detaylarından bahseden Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva ve TTF Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı, Muhammed Arif Çetin, Türk devletlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının birbiriyle tanışıp ticari işbirliklerini artırmaları hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.